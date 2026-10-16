ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ: Σφοδρή αντιπαράθεση για τον βρεφονηπιακό σταθμό Χαλάστρας – Λύνεται η σύμβαση, νέα χρηματοδότηση αναζητά η διοίκηση

της Βαρβάρας Ζούκα

Έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Δέλτα για το θέμα του βρεφονηπιακού σταθμού της Χαλάστρας, με αφορμή τη λύση της σύμβασης για την κατασκευή του έργου.

Η δήμαρχος Γερακίνα Μπισμπινά επικαλέστηκε σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, που επισημάνθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία κατά τον επανέλεγχο των εδαφοτεχνικών δεδομένων, ενώ από την πλευρά της αντιπολίτευσης διατυπώθηκαν αιχμές για τους χειρισμούς της δημοτικής αρχής και τις καθυστερήσεις, που οδήγησαν εν τέλει στη ματαίωση του έργου.

Η αντιπαράθεση εκδηλώθηκε στον απόηχο ανακοίνωσης της δημάρχου για την έκδοση πρόσκλησης από το υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της οποίας ανοίγει ο δρόμος για τη χρηματοδότηση του βρεφονηπιακού σταθμού από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026–2030. Η κ. Μπισμπινά παρουσίασε την εξέλιξη ως αποτέλεσμα συστηματικής διεκδίκησης, επισημαίνοντας ότι η εξασφάλιση εξωτερικών πόρων θα επιτρέψει στον δήμο να διαθέσει τα δικά του χρήματα για άλλες ανάγκες και, ειδικότερα, για έργα οδοποιίας.

Γ. Μπισμπινά: Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα η ασφάλεια των παιδιών

Στην τοποθέτησή της προς το δημοτικό συμβούλιο, η κ. Μπισμπινά επεσήμανε ότι η σημερινή διοίκηση παρέλαβε το έργο με ολοκληρωμένη μελέτη, χωρίς να έχει εμπλακεί στον αρχικό σχεδιασμό του, και επιχείρησε να το προχωρήσει.

Όπως εξήγησε, ωστόσο, στην πορεία προέκυψαν σοβαρά ζητήματα. Επικαλούμενη στοιχεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, ανέφερε ότι διαπιστώθηκαν ιδιαίτερα μαλακές στρώσεις υπεδάφους, υψηλός υδροφόρος ορίζοντας και ενδεχόμενος κίνδυνος ρευστοποίησης σε περίπτωση σεισμού.

Υπό αυτές τις συνθήκες, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε κ. Μπισμπινά, η κατασκευή με προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος κρίθηκε επισφαλής, ιδιαίτερα καθώς πρόκειται για κτίριο που θα φιλοξενεί βρέφη και νήπια. Η δήμαρχος Δέλτα επεσήμανε ακόμη ότι οι αναγκαίες τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης θα δημιουργούσαν νομικά προβλήματα και υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση για τον δήμο.

«Δεν μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να φτιάξουμε έναν παιδικό σταθμό και να υπάρχει κίνδυνος για τα παιδιά», τόνισε, εξηγώντας ότι η διοίκηση αναζήτησε εναλλακτική χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου με ασφαλείς προδιαγραφές. Σύμφωνα με τη δήμαρχο, στόχος είναι η υποβολή της ολοκληρωμένης πρότασης χρηματοδότησης μέχρι τον Ιανουάριο.

Ν. Δημητριάδης: «Η λύση της σύμβασης δεν είναι συγχωροχάρτι»

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η αντίδραση του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Νάκου Δημητριάδη, ο οποίος επανέφερε τις καταγγελίες που είχε διατυπώσει η παράταξή του ήδη από το 2025 για προβλήματα στον διαγωνισμό και στην αρχική μελέτη του έργου.

Ο κ. Δημητριάδης υπογράμμισε ότι τότε η δημοτική αρχή είχε απορρίψει τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, ενώ η δήμαρχος και εννέα αντιδήμαρχοι είχαν καταθέσει σε βάρος του μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, τέθηκε στο αρχείο.

«Τότε τι ακριβώς είχε ελεγχθεί; Το υπέδαφος της Χαλάστρας άλλαξε ξαφνικά;», διερωτήθηκε, σχολιάζοντας τις σημερινές αναφορές της διοίκησης στα εδαφοτεχνικά προβλήματα. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για την αρχική κοστολόγηση και τη διαθεσιμότητα των προκατασκευασμένων εγκαταστάσεων, καθώς και για την επιστροφή στον ανάδοχο εγγυητικών επιστολών ύψους 50.258 ευρώ.

«Δηλαδή, όλοι έκαναν σωστά τη δουλειά τους, αλλά το έργο δεν έγινε και τελικά δεν φταίει κανείς; Η λύση της σύμβασης δεν μπορεί να αποτελέσει συγχωροχάρτι για όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η δημοτική αρχή οφείλει δημόσια συγγνώμη στους κατοίκους της Χαλάστρας.

Δ. Καμανάς: «Πανηγυρίζουν για μια πρόσκληση, ενώ υπήρχε εργολάβος»

Ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στη δήμαρχο εμφανίστηκε και ο πρώην αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Καμανάς, ο οποίος έχει ανεξαρτητοποιηθεί από την παράταξη της διοίκησης και βρίσκεται πλέον σε ανοιχτή αντιπαράθεση μαζί της.

Ο κ. Καμανάς υπογράμμισε ότι κακώς η δημοτική αρχή παρουσιάζει τη νέα πρόσκληση του υπουργείου Εσωτερικών σχεδόν ως εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, επισημαίνοντας ότι απομένουν πολλά στάδια ακόμη, όπως η ολοκλήρωση και η υποβολή της μελέτης, η έγκριση της χρηματοδότησης, η διαγωνιστική διαδικασία και ο προσυμβατικός έλεγχος.

Κατά την εκτίμησή του, ακόμη και στο ευνοϊκότερο σενάριο, η εγκατάσταση νέου εργολάβου δεν θα μπορούσε να γίνει πριν από την άνοιξη του 2028. «Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχουμε στα χέρια μας είναι μια πρόσκληση από το υπουργείο και πανηγυρίζουμε», σχολίασε.