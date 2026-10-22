Δήμος Δέλτα: Σε κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι – Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο δημαρχείο

Νέο μέτωπο ανοίγει για τη διοίκηση του δήμου Δέλτα, αυτή τη φορά με τους εργαζόμενους, οι οποίοι προχωρούν αύριο, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, σε τετράωρη στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο δημαρχείο της Σίνδου. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η μη καταβολή των οφειλόμενων ποσών για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), ενώ οι εργαζόμενοι θέτουν και ζητήματα ασφάλειας, καταγγέλλοντας ότι οχήματα του δήμου είναι ακατάλληλα και πλημμελώς συντηρημένα. Η απόφαση για την κινητοποίηση ελήφθη ομόφωνα κατά την έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Δέλτα, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Κέντρο Πολιτισμού Σίνδου. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για τη μη καταβολή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας για το 2023, καθώς και για την εκκρεμότητα που αφορά τα έτη 2025 και 2026. Όπως επισημαίνουν, η προηγούμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που είχε ληφθεί το 2025, ακυρώθηκε κατόπιν προσφυγής, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει εκδοθεί νέα.

Στάση εργασίας

Η τετράωρη στάση εργασίας που έχει εξαγγελθεί θα πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές ώρες, ανάλογα με τις βάρδιες των εργαζομένων και τις υπηρεσίες στις οποίες απασχολούνται. Ειδικότερα, για τα πληρώματα των απορριμματοφόρων η κινητοποίηση ξεκινά από τη βραδινή βάρδια της Πέμπτης, στις 22.00, ενώ για την πρωινή βάρδια θα διαρκέσει από τις 6.00 έως τις 10.00 της Παρασκευής. Οι εργαζόμενοι στη σάρωση και στην Τεχνική Υπηρεσία θα απέχουν από τα καθήκοντά τους από τις 7.00 έως τις 11.00, το προσωπικό των παιδικών σταθμών από τις 7.30 έως τις 11.30 και οι σχολικές καθαρίστριες από τις 8.30 έως τις 12.30. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο δημαρχείο.

Αίτημα για άμεση σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

Παράλληλα, ο Σύλλογος Εργαζομένων ζητά την άμεση σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου, ώστε να διευθετηθεί το ζήτημα της καταβολής σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας και του γάλακτος που δικαιούνται οι εργαζόμενοι για τα έτη 2023, 2025 και 2026. Ειδικότερα, ζητείται να ληφθεί απόφαση για τον καθορισμό των δικαιούχων, των οφειλόμενων ποσών και του αριθμού των δόσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 60 του νόμου 4735/2020.

Καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας για τα οχήματα

Η γενική συνέλευση αποφάσισε, ακόμη, την κατάθεση καταγγελίας στην Επιθεώρηση Εργασίας, τόσο για τη μη χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας όσο και για την κατάσταση των οχημάτων του δήμου. Στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος κάνει λόγο για «ακατάλληλα, πλημμελώς συντηρημένα οχήματα», τα οποία, όπως υποστηρίζει, εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των εργαζομένων στην Καθαριότητα και στις υπόλοιπες δημοτικές υπηρεσίες.