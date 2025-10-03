Δήμος Δέλτα: Πέταξαν σε παράνομη χωματερή ληγμένα covid test και μάσκε

Κουτιά τεστ covid, μάσκες προστασίας σε κάθε χρώμα και μέγεθος… Κι όλα αυτά ανάμεσα σε ακόμα περισσότερα σκουπίδια και ογκώδη. Αυτή είναι η εικόνα σε παράδρομο της Εγνατίας Οδού στον Δήμο Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την εθελοντική οργάνωση «Εχεδώρου φύσις», η οποία εντόπισε το πεταμένο υγειονομικό υλικό, πρόκειται για 10 με 12 χιλιάδες κουτιά ληγμένων τεστ αντιγόνου σε 50 κούτες και αντίστοιχος αριθμός ληγμένων μασκών.

Οι κάτοικοι, βλέποντας το σημείο να μετατρέπεται καθημερινά σε ανεξέλεγκτη χωματερή και σε εν δυνάμει υγειονομική βόμβα, δηλώνουν ότι έχουν φτάσει στα όριά τους.

Ο Δήμος Δέλτα από την πλευρά του βρίσκεται εδώ και χρόνια αντιμέτωπος με το χρόνιο πρόβλημα της ανεξέλεγκτης ρίψης μπάζων και σκουπιδιών.

Το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο. Έρχεται να προστεθεί στο χρόνιο πρόβλημα με τα σκουπίδια στον Δήμο Δέλτα. Οι εθελοντές της «Εχεδώρου φύσις» κάνουν λόγο για μια «τραγική κατάσταση», τονίζοντας πως οι παρεμβάσεις τους δεν αρκούν χωρίς ουσιαστική δράση από τις αρμόδιες αρχές.