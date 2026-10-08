ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ: Ο Νάκος Δημητριάδης ανοίγει από νωρίς τον χορό των υποψηφιοτήτων για το 2028

της Βαρβάρας Ζούκα

Νωρίς ανοίγει ο χορός των υποψηφιοτήτων για τις δημοτικές εκλογές του 2028 στον δήμο Δέλτα, με φόντο και τη σοβαρή εσωτερική κρίση που αντιμετωπίζει η διοικούσα παράταξη της Γερακίνας Μπισμπίνα.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Νάκος Δημητριάδης γνωστοποίησε και επισήμως την απόφασή του να διεκδικήσει εκ νέου τη δημαρχία, στέλνοντας το μήνυμα ότι θα είναι παρών στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. «Δεν έχω δικαίωμα να μην είμαι ξανά υποψήφιος», είναι η χαρακτηριστική του δήλωση.

Ο κ. Δημητριάδης έχει ήδη ενεργοποιήσει την ομάδα του και έχει ξεκινήσει περιοδείες στα χωριά του δήμου Δέλτα, εντείνοντας την επαφή του με τις τοπικές κοινωνίες για την καταγραφή ανοιχτών ζητημάτων.

Εξάλλου, στο δημοτικό συμβούλιο έχει επιλέξει να ασκεί συστηματική αντιπολίτευση, με βασική αιχμή τα ζητήματα διαφάνειας.

Έχοντας φτάσει στις προηγούμενες εκλογές μια ανάσα από τη δημαρχία, καθώς ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο από τη Γερακίνα Μπισμπίνα με οριακή διαφορά ψήφων, ο Νάκος Δημητριάδης εμφανίζεται αποφασισμένος αυτή τη φορά να οργανώσει από νωρίς την επόμενη εκλογική του μάχη, χτίζοντας βήμα – βήμα την παρουσία του μέχρι το 2028.