ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ: Ο Ανδρέας Χοΐδης νέος πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου

Ο Ανδρέας Χοΐδης εξελέγη χτες βράδυ νέος πρόεδρος στο δημοτικό συμβούλιο Δέλτα, μετά την παραίτηση του Σπύρου Σταματάκη.

Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 24ωρα η διοίκηση της Γερακίνας Μπισμπινά στον δήμο Δέλτα διέρχεται μια μείζονα κρίση, εν τούτοις στην ψηφοφορία για τον νέο πρόεδρο δεν σημειώθηκαν απρόοπτα μεταξύ των στελεχών της πλειοψηφούσας δημοτικής παράταξης.

Είναι ενδεικτικό ότι τον Ανδρέα Χοΐδη ψήφισαν τόσο ο προκάτοχός του Σπύρος Σταματάκης όσο και οι Θωμάς Μουρμούρας και Θανάσης Παππάς, που καθαιρέθηκαν από αντιδήμαρχοι με απόφαση της δημάρχου Γερακίνας Μπισμπινά. Ο κ. Χοΐδης υπερψηφίστηκε από 16 δημοτικούς συμβούλους, ενώ οι παρατάξεις του Δάνη Δημητριάδη και του Γιάννη Ιωαννίδη απείχαν της ψηφοφορίας.

Ο Ανδρέας Χοΐδης εκλέχθηκε πρόεδρος για το υπόλοιπο του πρώτου μισού διαστήματος της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026.