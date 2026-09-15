ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ: Νέα αποχώρηση από την παράταξη Μπισμπινά – Ανεξάρτητη πλέον η Ευαγγελία Ζανή

Τελειωμό δεν έχουν οι αναταράξεις στο εσωτερικό της διοικούσας δημοτικής παράταξης στον δήμο Δέλτα.

Τον δρόμο της ανεξαρτητοποίησης ακολούθησε η δημοτική σύμβουλος Ευαγγελία Ζανή, αποδίδοντας την απόφασή της αυτή σε “σοβαρές πολιτικές διαφωνίες, στην απόκλιση από τις αρχές και το πρόγραμμα με το οποίο συστηθήκαμε στους δημότες και στην αδυναμία ουσιαστικής δημοκρατικής συνεργασίας και συλλογικής λειτουργίας στο εσωτερικό της παράταξης”. Η κ. Ζανή, μάλιστα, ζήτησε συγγνώμη από τους δημότες που την ψήφισαν στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές, γιατί, όπως χαρακτηριστικά είπε, “στο πρόσωπό μου αποδέχθηκαν τη λανθασμένη επιλογή μου να στηρίξω τη συγκεκριμένη παράταξη”.