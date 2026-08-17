Δήμος Δέλτα: Επιστρέφει στην παράταξη Μπισμπινά ο Σάββας Πεπελίδης

Στη δημοτική παράταξη της δημάρχου Δέλτα Γερακίνας Μπισμπινά επιστρέφει ο αντιπρόεδρος και τοπικός σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Διαβατών Σάββας Πεπελίδης, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα είχε επιλέξει να ανεξαρτητοποιηθεί.

Την επανένταξή του γνωστοποίησε ο ίδιος με επιστολή του προς τη δήμαρχο Δέλτα, στην οποία αναφέρει ότι, έχοντας επανεξετάσει τη στάση του και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για συνεργασία και συνεννόηση, επιθυμεί να επιστρέψει στην παράταξη με την οποία εξελέγη και να συνεχίσει να συμβάλλει στην προσπάθεια της δημοτικής αρχής.

«Πιστεύω ότι η αυτοδιοίκηση απαιτεί συνεργασία, υπευθυνότητα και διάθεση προσφοράς, πέρα από προσωπικές ή πρόσκαιρες διαφωνίες», σημειώνει μεταξύ άλλων ο κ. Πεπελίδης, επισημαίνοντας ότι στόχος του είναι να συνεχίσει να εργάζεται για την επίλυση των προβλημάτων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών, με ιδιαίτερη έμφαση στη Δημοτική Κοινότητα Διαβατών.

Η δήμαρχος Δέλτα με σχετική ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαιρέτισε την επιστροφή του Σάββα Πεπελίδη στη διοικούσα δημοτική παράταξη, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη σύνθεσης και κοινής πορείας στην Αυτοδιοίκηση.

«Με χαρά υποδέχομαι ξανά στην παράταξή μας τον αντιπρόεδρο και τοπικό σύμβουλο της Δημοτικής Κοινότητας Διαβατών, Σάββα Πεπελίδη. Στην Αυτοδιοίκηση αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η δυνατότητα να συζητάμε, να συνθέτουμε και να προχωράμε μπροστά με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών και του τόπου μας», ανέφερε η κ. Μπισμπινά.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η κοινή προσπάθεια θα συνεχιστεί «με κοινό στόχο, υπευθυνότητα και διάθεση προσφοράς για τα Διαβατά και για ολόκληρο τον Δήμο Δέλτα», καταλήγοντας: «Οι πολίτες μάς έδωσαν μια εντολή: να δουλέψουμε για τον τόπο μας. Και αυτή την εντολή οφείλουμε να υπηρετούμε όλοι μαζί».

Β.Ζ.