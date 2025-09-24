ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ: Ανακατεύει την τράπουλα στις αντιδημαρχίες μετά την εσωτερική κρίση η Μπισμπινά – Νέα παραίτηση από το τοπικό Σίνδου

της Βαρβάρας Ζούκα

Σε ανακατανομές στα χαρτοφυλάκια των αντιδημάρχων της προχωρά η δήμαρχος Δέλτα Γερακίνα Μπισμπινά, μετά την κρίση που έχει ξεσπάσει τα τελευταία 24ωρα στο εσωτερικό της παράταξής της, έπειτα από την παραίτηση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Σπύρου Σταματάκη και την παύση από τα καθήκοντά τους δύο αντιδημάρχων, του Θωμά Μουρμούρα και του Θανάση Παππά.

Αναβαθμισμένος στο νέο σχήμα διοίκησης εμφανίζεται ο Κώστας Βερβίτης, ο οποίος παράλληλα με την Πολιτική Προστασία αναλαμβάνει και το χαρτοφυλάκιο του Θωμά Μουρμούρα, που καθαιρέθηκε με απόφαση της Γερακίνας Μπισμπινά από αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Διευρυμένα καθήκοντα ανατίθενται και στον μέχρι πρότινος αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Τοπικής Οικονομίας και Φροντίδας Αδεσπότων Ζώων Φώτη Κιουτσούκη. Στον κ. Κιουτσούκη η δήμαρχος Δέλτα αναθέτει και τον τομέα της Καθημερινότητας, έπειτα από την απομάκρυνση από το σχήμα διοίκησης του αντιδημάρχου Καθαριότητας, Οχημάτων, Πρασίνου και Περιβάλλοντος Θανάση Παππά.

Αμετακίνητοι στο πόστο τους μένουν οι Δημήτρης Καμανάς (αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας), Δημήτρης Χαλκίδης (αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Κοινωφελών Δομών), Σοφία Μαυρίδου (αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Ισότητας και Δημόσιας Υγείας) και Δημήτρης Μπέκας (αντιδήμαρχος Αθλητισμού).

Παραίτηση από το τοπικό της Σίνδου

Στο μεταξύ, η διοικούσα παράταξη μετρά ακόμη μία απώλεια, αυτή τη φορά από το τοπικό συμβούλιο Σίνδου. Την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί ένα γνωστή ο Κωνσταντίνος Μπόνος. «Ως εκλεγμένος τοπικός σύμβουλος της κοινότητας Σίνδου, με βαθιά πίστη στις αξίες της διαφάνειας, της συνεργασίας και της ειλικρινούς προσφοράς προς τους πολίτες, νιώθω την υποχρέωση να ενημερώσω δημόσια για την απόφασή μου να αποχωρήσω από την παράταξη με την οποία εκλέχθηκα και να συνεχίσω την πορεία μου ως ανεξάρτητος τοπικός σύμβουλος. Δυστυχώς σε όλο το διάστημα της μέχρι τώρα θητείας μου διαπίστωσα επανειλημμένα έλλειψη ουσιαστικής βούλησης για έργα και λύσεις εκ μέρους των υπευθύνων για την προώθηση και λύση σοβαρών ζητημάτων που αφορούν την τοπική κοινωνία μας. Επίσης με τη σύγκρουση εντός της ίδιας της διοίκησης γίνεται ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει ούτε συνοχή ούτε κατεύθυνση και πως η πόλωση και η εσωτερική αντιπαράθεση υπονομεύουν το έργο του δήμου. Σε αυτό το τοπίο δεν μπορώ και δεν θέλω να παραμείνω θεατής. Είχα και έχω το θάρρος της γνώμης μου και θα συνεχίσω να εκφράζω δημόσια τις θέσεις μου, να αγωνίζομαι για τα πραγματικά προβλήματα της τοπικής κοινωνίας μας και να προσπαθώ για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο που γεννήθηκα και μεγάλωσα», τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.