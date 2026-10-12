Δήμος Χαλκηδόνος: Σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την εξόφληση οφειλών Open1|EasyPay

Σε λειτουργία τέθηκε η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Open1|EasyPay» του δήμου Χαλκηδόνος, μέσω της οποίας οι δημότες και οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις βεβαιωμένες οφειλές τους προς τον δήμο και να προχωρούν στην ηλεκτρονική εξόφλησή τους με εύκολο και ασφαλή τρόπο.

Μέσω της νέας υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους εξ αποστάσεως, χωρίς να απαιτείται η επίσκεψή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου. Σύμφωνα με τον δήμο η διαδικασία συμβάλλει στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και στην αναβάθμιση της επικοινωνίας μεταξύ δήμου και δημοτών.

Η ηλεκτρονική υπηρεσία πληρωμών είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας του δήμου Χαλκηδόνος, ΕΔΩ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη σχετική σελίδα, όπου παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες για τη χρήση της υπηρεσίας. Για τη σύνδεση απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet.

Μέσω της πλατφόρμας, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις οφειλές τους και σύμφωνα με τις διαθέσιμες επιλογές πληρωμής, να προχωρούν στην εξόφλησή τους ηλεκτρονικά.

«Η λειτουργία της νέας υπηρεσίας αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια μας για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του, την ενίσχυση της ψηφιακής εξυπηρέτησης και τη δημιουργία ενός πιο φιλικού, άμεσου και προσβάσιμου περιβάλλοντος για όλους τους πολίτες», δήλωσε ο δήμαρχος Χαλκηδόνος, Σταύρος Αναγνωστόπουλος τονίζοντας ότι στόχος της δημοτικής αρχής είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας προς όφελος των δημοτών, με λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη ευελιξία στις συναλλαγές και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.