Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης: Αιτήσεις για εγγραφή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, από 25/5/2017 λειτουργεί Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου στα πλαίσια του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» (Άξονας Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας»).

Σκοπός του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η κάλυψη βασικών

αναγκών επιβίωσης συμπολιτών του δήμου, που διαβιούν κάτω από το όριο κινδύνου της φτώχειας (όπως αυτά ορίζονται από την ΕΛΣΤΑΤ). Όλα τα παρεχόμενα είδη είναι εντελώς δωρεάν και διανέμονται τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, είδη ένδυσης, παιχνίδια και είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd – dvd. Οι ποσότητες των προϊόντων που διανέμονται είναι ανάλογες με τα εκάστοτε διαθέσιμα προϊόντα του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μία φορά τον χρόνο.

Για το έτος 2022, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ή ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ από 5/9/2022 έως 21/9/2022 , ώρες 9 π.μ. – 14.00 μ.μ..

Αναλυτικά:

Α) προς αποφυγή συνωστισμού, κατά προτεραιότητα ηλεκτρονικά , στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κοινωνικού παντοπωλείου

p an t o p o l e io @ amp e lo k ip i – me n e me n i . g r .

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επισυνάψετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. παρακάτω) , ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας με την ένδειξη « Αίτηση για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης» . Θα ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία τις επόμενες ημέρες για επιβεβαίωση της λήψης των δικαιολογητικών.

Ή

Β) για όσους δεν έχουν την δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής,