Δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ: Ας σοβαρευτούμε επιτέλους σε αυτήν την πόλη

Του Γιάννη Μπελενιώτη

Eδώ και πολύ καιρό κόμματα, αυτοδιοικητικές παρατάξεις και συλλογικότητες ζητούν να ματαιωθεί ο σχεδιασμός για την ανάπλαση της ΔΕΘ και να δημιουργηθεί μια υβριδική έκθεση: κάποιες εγκαταστάσεις στον υπάρχοντα χώρο για πιο μικρές διοργανώσεις και νέο εκθεσιακό κέντρο στη Σίνδο ώστε να μείνει περισσότερος ελεύθερος χώρος για πράσινο στο σημείο που βρίσκεται σήμερα η Έκθεση.

Το πόσο πρόχειρη ήταν αυτή η πρόταση που στην ουσία επιχειρεί να δυναμιτίσει το έργο αποδείχθηκε τη Δευτέρα: την ώρα που κατέθεταν 23.000 υπογραφές ώστε να διεξαχθεί τοπικό δημοψήφισμα στο Δήμο Θεσσαλονίκης (λες και το θέμα δεν αφορά όλη την πόλη αλλά μόνο τον κεντρικό δήμο), ο πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος Σταμάτης Αγγελόπουλος ξεκαθάριζε πως «σχέδιο Σίνδος δεν υπάρχει» καθώς όπως είπε ο χώρος στο αγρόκτημα του πρώην ΤΕΙ θα αξιοποιηθεί από το ίδρυμα για φοιτητικές εστίες.

Και τώρα; Θα προτείνουν να πάει κάπου αλλού και άντε πάλι από την αρχή να αναζητείται κατάλληλος χώρος; Ας σοβαρευτούμε επιτέλους σε αυτήν την πόλη. Ο νέος σχεδιασμός για τη ΔΕΘ, δίχως ξενοδοχείο και εμπορικό κέντρο, διασφαλίζει νέα περίπτερα και 120 στρέμματα πάρκου. Η ΔΕΘ στο κέντρο και μαζί μια μεγάλη ανοικτή έκταση πρασίνου.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 7-2-2026)