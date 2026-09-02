Δήμοι υπό διαδικτυακή αξιολόγηση: Πέντε αστέρια στο προσωπικό, χαμηλές πτήσεις στην καθημερινότητα

της Βαρβάρας Ζούκα

Οι πολίτες βάζουν πλέον… αστέρια όχι μόνο σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και καταστήματα, αλλά και στους δήμους τους. Και οι χιλιάδες αξιολογήσεις που κάνουν στο διαδίκτυο σχηματίζουν έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα χάρτη για όσα τους ικανοποιούν και, κυρίως, για όσα τους δυσαρεστούν κατά την καθημερινή επαφή τους με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αυτή την ψηφιακή φωνή των πολιτών επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει η νέα μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) με τίτλο «Αξιοποίηση Διαδικτυακών Αξιολογήσεων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση», η οποία βασίστηκε στην ανάλυση 2.208 αξιολογήσεων Google, που αφορούν συνολικά 48 μεγάλους δήμους της χώρας. Η Κεντρική Μακεδονία καταλαμβάνει ιδιαίτερα σημαντική θέση στο δείγμα, καθώς από την περιοχή προέρχονται 467 αξιολογήσεις, δηλαδή το 21,15% του συνόλου, ενώ ο Δήμος Θεσσαλονίκης -με 182 αξιολογήσεις- είναι ο δεύτερος σε α

ριθμό σχολίων δήμος ολόκληρου του δείγματος αμέσως μετά το Μαρούσι με 184.

Το κεντρικό συμπέρασμα που προκύπτει από τη μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ότι οι πολίτες βάζουν καλό βαθμό στους ανθρώπους των δήμων, αλλά γίνονται πολύ αυσ

τηρότεροι όταν αξιολογούν την καθημερινότητα της πόλης. Δρόμοι, πεζοδρόμια, λακκούβες, καθαριότητα και δυσκολίες στην επικοινωνία με τις δημοτικές υπηρεσίες είναι τα πεδία που συγκεντρώνουν τις χαμηλότερες βαθμολογίες.

«Τα ευρήματα δείχνουν ότι η συνολική εικόνα των αξιολογήσεων είναι κατά βάση θετική, αλλά με σαφή παρουσία αρνητικών εμπειριών και με έντονη πόλωση στην κατανομή των αστεριών. (…) Ορισμένες θεματικές, όπως οι αστικές υποδομές, η καθαριότητα και η επικοινωνία με τις υπηρεσίες, εμφανίζουν πιο επιβαρυμένο αξιολογικό προφίλ, ενώ άλλες, όπως η συμπεριφορά προσωπικού, οι χώροι του δημαρχείου, η εικόνα της πόλης και οι πολιτιστικές δραστηριότητες, συνδέονται συχνότερα με θετικότερες κρίσεις. Παράλληλα, οι πιο πρόσφατες αξιολ

ογήσεις εμφανίζουν δυσμενέστερη εικόνα σε σχέση με παλαιότερες, στοιχείο που υποδεικνύει ότι οι αξιολογήσεις μπορούν υπό συνθήκες να χρησιμεύσουν ως μηχανισμός επίκαιρης ανάδειξης προβλημάτων», υπογραμμίζουν οι ερευνητές.

Λακκούβες, καθαριότητα και επικοινωνία οι μαύρες τρύπες των δήμων

Τον χειρότερο βαθμό από μέρους των πολιτών συγκεντρώνει το πεδίο «Αστικές υποδομές: δρόμοι, πεζοδρόμια, λακκούβες και φωτισμός». Βάσει των αστεριών, το 82,9% των αξιολογήσεων της κατηγορίας είναι αρνητικό.

Ακολουθεί σε αρνητικές αξιολογήσεις η κατηγορία «Καθαριότητα, απορρίμματα και τοπική περιβαλλοντική συντήρηση». Η κατηγορία αυτή συγκέντρωσε πολύ χαμηλό μέσο όρο αστεριών (1,78) και το χαμηλότερο μέσο σκορ συναισθήματος (-0,19) στα σχετικά σχόλια που διατυπώνονται. Παράλληλα, βάσει αστεριών, το 75% των αξιολογήσεων ήταν αρνητικό, ενώ βάσει κειμένου οι αρνητικές αξιολογήσεις ήταν επίσης πλειοψηφικές (56,3%).

Τρίτη περιοχή υψηλής προτεραιότητας, όπως τη χαρακτηρίζουν οι ερευνητές, είναι αυτή που ορίζεται υπό τον τίτλο «Επικοινωνία, τηλέφωνα και ανταπόκριση». Βάσει αστεριών το 73,5% των αξιολογήσεων της κατηγορίας ήταν αρνητικό.

Οι χαμηλές διαδικτυακές αξιολογήσεις των πολιτών αγγίζουν ουσιαστικά τον σκληρό πυρήνα της καθημερινότητας στις πόλεις: την κατάσταση στους δρόμους και στα πεζοδρόμια, τα σκουπίδια και τη δυνατότητα του δημότη να βρει κάποιον στον δήμο, όταν αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα.

Καλές επιδόσεις στην άμεση προσωπική επαφή

Στον αντίποδα, πολύ καλύτερες επιδόσεις καταγράφονται εκεί όπου υπάρχει άμεση ανθρώπινη επαφή.

Η συμπεριφορά του προσωπικού των δήμων και η στάση κατά την εξυπηρέτηση του πολίτη συγκεντρώνουν κατά μέσο όρο 4,06 αστέρια, ενώ θέματα που αφορούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις των δημαρχείων και τους χώρους συγκεντρώνουν 3,93. Αξιοσημείωτο είναι ότι η συμπεριφορά του προσωπικού αποτελεί και το συχνότερο θέμα των διαδικτυακών σχολίων, καλύπτοντας το 24,45% των θεματικά αξιοποιήσιμων αξιολογήσεων.

Στο επίκεντρο Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας στη μελέτη. Η Κεντρική Μακεδονία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη γεωγραφική δεξαμενή αξιολογήσεων μετά τηΑττική, συγκεντρώνοντας 467 από τις συνολικά 2.208 αξιολογήσεις (ποσοστό 21,15%). Η Αττική συγκεντρώνει 1.435, με τις δύο περιφέρειες μαζί να αντιστοιχούν στο 86,14% ολόκληρου του δείγματος.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η παρουσία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Με 182 αξιολογήσεις, καταγράφει το δεύτερο μεγαλύτερο δείγμα μεταξύ των 48 δήμων της έρευνας, μόλις δύο λιγότερες από τον Δήμο Αμαρουσίου, που βρίσκεται πρώτος με 184. Ακολουθούν πανελλαδικά το Ίλιον με 116, το Περιστέρι με 114 και η Αθήνα με 110.

Από το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης περιλαμβάνονται επίσης η Καλαμαριά με 49 αξιολογήσεις, ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών με 39, ο Δήμος Παύλου Μελά με 37, ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη με 34 και το Ελευθέριο Κορδελιό-Εύοσμος με 33. Από την υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Κατερίνη με 38 αξιολογήσεις, η Βέροια με 32 και οι Σέρρες με 23.

Η μελέτη, πάντως, αποφεύγει σκόπιμα να συντάξει «πίνακα κατάταξης» συγκεκριμένων δήμων. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι το πλήθος των αξιολογήσεων διαφέρει σημαντικά μεταξύ των 48 δήμων και συνεπώς δεν επιτρέπει ασφαλή συγκριτική αξιολόγηση μεμονωμένων δημοτικών αρχών.

Στα 3,63 αστέρια η Κεντρική Μακεδονία

Σε περιφερειακό επίπεδο, πάντως, η Κεντρική Μακεδονία εμφανίζει ελαφρώς καλύτερο προφίλ από τον συνολικό μέσο όρο.

Οι 467 αξιολογήσεις της περιοχής διαμορφώνουν μέσο όρο 3,63 αστεριών, έναντι 3,53 στο σύνολο του δείγματος και 3,51 στην Αττική. Στην ίδια τη μελέτη γίνεται λόγος για «ελαφρώς θετικότερο βαθμολογικό προφίλ» της Κεντρικής Μακεδονίας. Παράλληλα, όμως, υπογραμμίζεται ότι οι γεωγραφικές διαφοροποιήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται περιγραφικά και όχι ως κατάταξη της ποιότητας των δημοτικών υπηρεσιών ανά περιφέρεια.

Ανάλογη είναι η εικόνα και από την ανάλυση του συναισθήματος που αποτυπώνεται στα γραπτά σχόλια. Στην ανάλυση του κειμένου των σχολίων, το 62,7% των αξιολογήσεων που αφορά την Κεντρική Μακεδονία χαρακτηρίζεται θετικό, το 18% αρνητικό και το 19,3% ουδέτερο. Για την Αττική, αντίστοιχα, οι θετικές αξιολογήσεις είναι 60,7% και οι αρνητικές φτάνουν στο 21,3%. Για το σύνολο της χώρας, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 60,9% και 21,1% αντίστοιχα.

Ανάλογη είναι η εικόνα και όταν εξετάζονται τα αστέρια. Στην Κεντρική Μακεδονία το 63,2% των αξιολογήσεων είναι θετικό, δηλαδή τέσσερα ή πέντε αστέρια, ενώ το 28,1% είναι αρνητικό. Στην Αττική τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 61,8% και 32,6% αντίστοιχα.

Ο μέσος όρος για την Κεντρική Μακεδονία διαμορφώνεται στα 3,63 αστέρια, έναντι 3,53 στο σύνολο του δείγματος και 3,51 στην Αττική. Οι ερευνητές, πάντως, επισημαίνουν ότι οι γεωγραφικές διαφοροποιήσεις είναι σχετικά ασθενείς και δεν επιτρέπουν τη δημιουργία μιας απλουστευτικής «κατάταξης» περιφερειών.

Καμπανάκι από τις πιο πρόσφατες αξιολογήσεις

Υπάρχει, ωστόσο, ένα εύρημα που λειτουργεί ως προειδοποιητικό σήμα για την Αυτοδιοίκηση. Οι πιο πρόσφατες αξιολογήσεις είναι αισθητά χειρότερες από τις παλαιότερες.

Στα σχόλια που αναρτήθηκαν κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, ο μέσος όρος πέφτει στα 2,8 αστέρια, όταν στο σύνολο των 2.208 αξιολογήσεων βρίσκεται στα 3,53. Μάλιστα, στις πρόσφατες αξιολογήσεις οι αρνητικές βαθμολογίες φτάνουν το 53,2%, ενώ οι θετικές περιορίζονται στο 44%.

Η έρευνα συνδέει αυτή την επιβάρυνση στην εικόνα των δήμων με το γεγονός ότι στα νεότερα σχόλια εμφανίζονται συχνότερα ζητήματα που αφορούν υποδομές, καθαριότητα, επικοινωνία και διοικητική ανταπόκριση. Πρόκειται ακριβώς για τα ζητήματα που πονάνε περισσότερο τους πολίτες. Το στοιχείο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς σχεδόν μία στις τέσσερις αξιολογήσεις του δείγματος -496 από τις 2.208- έχει αναρτηθεί μέσα στο τελευταίο δωδεκάμηνο.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, πάντως, οι διαδικτυακές αξιολογήσεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μια κλασική δημοσκόπηση ικανοποίησης. Και αυτό γιατί όσοι έχουν ζήσει μια εξαιρετικά καλή ή μια εξαιρετικά κακή εμπειρία έχουν μεγαλύτερο κίνητρο να γράψουν για αυτή δημόσια, με αποτέλεσμα οι ακραίες εμπειρίες να υπερεκπροσωπούνται.

Ή του ύψους ή του βάθους

Αυτή ακριβώς η διαπίστωση αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι η βαθμολογία των πολιτών ακολουθεί μια λογική ή του ύψους ή του βάθους. Το 50,45% όλων των αξιολογήσεων αφορά βαθμολογία πέντε αστέρων, ενώ αμέσως επόμενη μεγαλύτερη κατηγορία είναι το ένα αστέρι με 27,54%.

Συνολικά, πάντως, η εικόνα των δήμων στο διαδίκτυο παραμένει περισσότερο θετική παρά αρνητική. Αν προστεθούν οι βαθμολογίες τεσσάρων και πέντε αστεριών, οι θετικές αξιολογήσεις φτάνουν στο 61,73%. Στον αντίποδα, ένα ή δύο αστέρια δίνει το 31,75% των χρηστών. Μόλις 6,52% επιλέγει τη μέση λύση των τριών αστεριών.

Η ταυτότητα της μελέτης

Τη μελετητική ομάδα συγκροτούν οι Χρύσα Αγαπητού, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του πανεπιστημίου Πειραιώς ως επιστημονική υπεύθυνη, και οι Απόστολος Σκότης, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, και Χρήστος Λίβας, αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο ίδιο πανεπιστήμιο.

Η ερευνητική προσπάθεια στόχευσε στις αξιολογήσεις των Google Maps με επίκεντρο τα δημαρχεία. Συνολικά συλλέχθηκαν 2.210 αξιολογήσεις για τους δήμους Αθηναίων, Βόλου, Ηρακλείου Κρήτης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Πατρών, Πειραιά, Περιστερίου, Ρόδου, Χανίων, Χαλκίδας, Αχαρνών, Κορδελιού Ευόσμου, Νίκαιας Ρέντη, Παύλου Μελά, Καλλιθέας, Καλαμαριάς, Αγρινίου, Γλυφάδας, Κερατσινίου, Ιλίου, Κατερίνης, Συκε ών-Νεάπολης, Τρικκαίων, Χαλανδρίου, Ηλιούπολης, Σερρών, Καλαμάτας, Κηφισιάς, Νέας Σμύρνης, Πυλαί ας, Αμαρουσίου, Αλεξανδρούπολης, Αγίου Δημητρίου, Ζωγράφου, Κοζάνης, Ξάνθης, Λαμιέων, Καβάλας, Αιγάλεω, Παλαιού Φαλήρου, Νέας Ιωνίας, Βέροιας, Αγίας Παρασκευής, Αγίων Αναργύρων, Κορυδαλλού και Πετρουπόλεως.

«Η μελέτη αναδεικνύει με επιστημονική μεθοδολογία τον τρόπο με τον οποίο οι διαδικτυακές αξιολογήσεις των πολιτών μπορούν να αξιοποιηθούν ως ένα σύγχρονο, συμπληρωματικό εργαλείο αποτίμησης της λειτουργίας των δήμων της χώρας, καταγράφοντας τις εμπειρίες, τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των πολιτών και προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα για τον σχεδιασμό αποτελεσματικότερων πολιτικών. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι οι διαδικτυακές αξιολογήσεις μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο έγκαιρης διάγνωσης προβλημάτων, ενίσχυσης της λογοδοσίας και καλύτερου σχεδιασμού στοχευμένων παρεμβάσεων», επισημαίνει ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος του ΙΤΑ, δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος, τονίζει: «Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί ακόμα μία έμπρακτη απόδειξη ότι η επιστημονική έρευνα μπορεί να προσφέρει εφαρμόσιμες λύσεις στα σύγχρονα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι. Μέσα από την επιστημονική ανάλυση των διαδικτυακών αξιολογήσεων των πολιτών, η μελέτη αναδεικνύει μια νέα προσέγγιση στην αποτίμηση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών».