Δημογραφικό – Ελλάδα: Αναπόφευκτη η μείωση του πληθυσμού – Προειδοποίηση για νέα πτώση γεννήσεων μετά το 2045

ΗΕλλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δημογραφική πραγματικότητα που δεν μπορεί πλέον να ανατραπεί πλήρως, καθώς η πληθυσμιακή συρρίκνωση θα συνεχιστεί τις επόμενες δεκαετίες. Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε ο δημογράφος Βύρων Κοτζαμάνης, επισημαίνοντας ότι οι θάνατοι θα εξακολουθήσουν να ξεπερνούν τις γεννήσεις, ανεξάρτητα από την πορεία της γονιμότητας.

Μάλιστα, εξέφρασε την ανησυχία ότι μετά το 2045 ενδέχεται να καταγραφεί νέα μεγάλη μείωση των γεννήσεων, εφόσον δεν διαμορφωθούν συνθήκες που θα διευκολύνουν ουσιαστικά τη δημιουργία οικογένειας.

Η υπογεννητικότητα ξεκίνησε πολύ πριν από την οικονομική κρίση

Σε συνέντευξή του στο Ertnews, ο κ. Κοτζαμάνης αποσύνδεσε τη δημογραφική κάμψη από την αποκλειστική επίδραση της οικονομικής κρίσης, υπενθυμίζοντας ότι η πτωτική τάση των γεννήσεων είχε εμφανιστεί ήδη από το 1980.

Η διαφορά μεταξύ των γενεών είναι χαρακτηριστική: όσοι γεννήθηκαν το 1955-1960 απέκτησαν κατά μέσο όρο δύο παιδιά, ενώ για τις γενιές του 1980-1985 ο αντίστοιχος αριθμός εκτιμάται ότι θα περιοριστεί στο 1,4.

Γιατί η Ελλάδα υστερεί έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών

Η υπογεννητικότητα, σύμφωνα με τον δημογράφο, συνδέεται με ένα ευρύτερο πλέγμα κοινωνικών μετασχηματισμών. Η αστικοποίηση, η παράταση των σπουδών, η αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση και η επαγγελματική αβεβαιότητα έχουν μεταβάλει τις αποφάσεις των νέων σχετικά με την τεκνοποίηση.

Ανάλογες εξελίξεις σημειώθηκαν και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ωστόσο, η Σουηδία, η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο ανέπτυξαν πολιτικές οικογενειακής στήριξης, διαμορφώνοντας διαφορετικές δημογραφικές συνθήκες.

«Δεν υπήρξε στη χώρα μας ποτέ ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί», τόνισε, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην απουσία έγκαιρων παρεμβάσεων στην Ελλάδα.

Το χάσμα γεννήσεων και θανάτων

Η σημερινή εικόνα αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος: περίπου 65.000 γεννήσεις αντιστοιχούν σε 124.000 θανάτους.

Όπως εξήγησε, η εξισορρόπηση αυτών των μεγεθών θα προϋπέθετε δείκτη γονιμότητας 2,4 παιδιών ανά γυναίκα, επίδοση που δεν εμφανίζεται σε καμία ανεπτυγμένη χώρα.

Ακόμη, όμως, και μια ουσιαστική αύξηση της τεκνοποίησης δεν θα αρκούσε για άμεση αντιστροφή της πληθυσμιακής μείωσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι νεότερες γενιές, οι οποίες φτάνουν σε ηλικία απόκτησης παιδιών, είναι ήδη λιγότερο πολυπληθείς.

Το κρίσιμο ορόσημο του 2045

Ο κ. Κοτζαμάνης εκτιμά ότι η πτώση των γεννήσεων κατά 45% την τελευταία δεκαεξαετία δύσκολα θα επαναληφθεί με αντίστοιχη ένταση μέσα στα επόμενα είκοσι χρόνια.

Ο κίνδυνος, ωστόσο, μετατοπίζεται μετά το 2045, όταν οι αριθμητικά μικρές γενιές της δεκαετίας του 2020 θα εισέλθουν στην αναπαραγωγική ηλικία.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η αποτελεσματική στήριξη της οικογένειας αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα για τον περιορισμό της δημογραφικής επιδείνωσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να αποτραπεί η αναμενόμενη συνολική μείωση του πληθυσμού.