Το 73,8% των νοικοκυριών στην Ελλάδα δεν έχει παιδιά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat για το 2025, τα οποία αποτυπώνουν σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση των νοικοκυριών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Ειδικότερα, από τα 4,055 εκατ. νοικοκυριά της χώρας, τα 2,993 εκατ. (73,8%) είναι χωρίς παιδιά, ενώ μόλις 1,062 εκατ. (26,2%) περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα παιδί.

Εντονότερη είναι η τάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα νοικοκυριά χωρίς παιδιά αντιστοιχούν στο 76,6% του συνόλου, με εκείνα που έχουν παιδιά να περιορίζονται στο 23,3%.

Η υποχώρηση του συγκεκριμένου ποσοστού είναι διαρκής την τελευταία 15ετία. Από 26,9% το 2010, μειώθηκε σε 25,9% το 2015 και σε 25% το 2020, φθάνοντας στο 23,3% το 2025.

Κυριαρχούν τα νοικοκυριά με ένα παιδί στην Ελλάδα

Αναλυτικότερα, μεταξύ των 1,062 εκατ. ελληνικών νοικοκυριών με παιδιά, τα 495.000 έχουν ένα παιδί, τα 418.000 δύο και τα 149.000 τουλάχιστον τρία.

Σχεδόν τα μισά νοικοκυριά της συγκεκριμένης κατηγορίας (46,6%) έχουν ένα παιδί, ενώ το 39,4% έχει δύο. Μόλις το 14% αντιστοιχεί σε νοικοκυριά με τρία ή περισσότερα παιδιά.

Παρά την περιορισμένη παρουσία παιδιών στα ελληνικά νοικοκυριά, η χώρα υπερβαίνει κατά 2,9 ποσοστιαίες μονάδες τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με ποσοστό 26,2% έναντι 23,3%.

Αύξηση των μονοπρόσωπων νοικοκυριών

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η μεταβολή που καταγράφεται στον αριθμό των νοικοκυριών που συγκροτούνται από έναν ενήλικο χωρίς παιδιά.

Κατά την περίοδο 2015-2025, το μερίδιό τους στην Ε.Ε. ενισχύθηκε από 33,6% σε 37,5%. Αντίστροφη πορεία ακολούθησαν τα νοικοκυριά που αποτελούνται από ζευγάρια με παιδιά, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό μειώθηκε από 16,6% σε 14,7%.

Στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης των μονοπρόσωπων νοικοκυριών χωρίς παιδιά βρίσκεται η Λιθουανία με 62,5%, ενώ ακολουθούν η Εσθονία (53,8%) και η Φινλανδία (47,9%).

Οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά νοικοκυριών με παιδιά

Στο 14,7% διαμορφώνεται το ποσοστό των ευρωπαϊκών νοικοκυριών που αποτελούνται από ζευγάρια με παιδιά. Τα υψηλότερα ποσοστά εμφανίζουν η Σλοβακία (20,3%), η Κύπρος (19,6%), η Τσεχία (18,4%) και το Λουξεμβούργο (18,3%).

Όσον αφορά τα μονογονεϊκά νοικοκυριά, αυτά αποτελούν το 3% του συνόλου στην Ε.Ε. Πρώτη κατατάσσεται η Εσθονία με 9,4%, ποσοστό υπερτριπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ ακολουθούν η Λετονία (7%) και η Ιρλανδία (6,9%).

Στο 5,6% ανέρχεται το μερίδιο των υπόλοιπων κατηγοριών νοικοκυριών με παιδιά, με τη Σλοβακία (14%), τη Ρουμανία (10%) και την Κροατία (9,8%) να καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά.

Συνολικά, τα ευρήματα της Eurostat αναδεικνύουν μια σταδιακή αλλαγή στη διάρθρωση των ευρωπαϊκών νοικοκυριών, με τη συρρίκνωση του ποσοστού όσων έχουν παιδιά και την ενίσχυση των μονοπρόσωπων νοικοκυριών.

Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία αφορούν αποκλειστικά τα παιδιά που διαμένουν στο νοικοκυριό και όχι το κατά πόσο οι ενήλικοι έχουν αποκτήσει παιδιά που κατοικούν πλέον αλλού.