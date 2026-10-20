Δημογλίδου: Προετοιμαζόμαστε ακόμη και για το χειρότερο στις κινητοποιήσεις

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία ενόψει των κινητοποιήσεων που ξεκινούν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας και κορυφώνονται την Τετάρτη με το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, έκανε λόγο για εκτεταμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό, με προληπτικούς ελέγχους και παρουσία αστυνομικών δυνάμεων σε σημεία όπου εκτιμάται ότι μπορεί να προκύψουν προβλήματα. Βασική προτεραιότητα, όπως τόνισε, είναι η προστασία των διαδηλωτών και ιδιαίτερα των μαθητών και φοιτητών που αναμένεται να συμμετάσχουν.

«Εμείς κάθε φορά, σε κάθε τέτοιου είδους συγκέντρωση, προετοιμαζόμαστε, ακόμη και για το χειρότερο», είπε, αναφερόμενη στο ενδεχόμενο να επιχειρήσουν ομάδες να προκαλέσουν επεισόδια κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι στόχος των μέτρων είναι να διεξαχθούν οι συγκεντρώσεις με ασφάλεια: «Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα επιτραπεί κάτι τέτοιο, ούτε να κινδυνεύσει η ανθρώπινη ζωή από την πλευρά τους».

Σκηνές στο Σύνταγμα και συλλαλητήριο στα Προπύλαια

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί από σήμερα το απόγευμα, ενώ την Τετάρτη οι διαδηλωτές έχουν δώσει ραντεβού στις 12:00 στα Προπύλαια και στη συνέχεια αναμένεται να κινηθούν προς το Σύνταγμα.

Οι φοιτητές σχεδιάζουν να στήσουν ξανά σκηνές στο Σύνταγμα, όπως είχαν κάνει και στην προηγούμενη κινητοποίηση για τη φοιτητική στέγη. Η κ. Δημογλίδου υπενθύμισε ότι και την προηγούμενη φορά οι σκηνές παρέμειναν μέχρι το επόμενο πρωί και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν σταδιακά.

Στην αυριανή κινητοποίηση αναμένεται να συμμετάσχουν μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί. Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία μικρών ηλικιών, λέγοντας ότι αυτό καθιστά ακόμη σημαντικότερη την αποτροπή επεισοδίων.

«Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν σε κίνδυνο. Γι’ αυτό ακριβώς και θα βρίσκεται η αστυνομία εκεί», ανέφερε.

Προληπτικοί έλεγχοι πριν από τη συγκέντρωση

Στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. περιλαμβάνονται και προληπτικοί έλεγχοι προτού οι πολίτες προσεγγίσουν τον χώρο της συγκέντρωσης.

Η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμόζεται και σε άλλες μεγάλες κινητοποιήσεις και, σύμφωνα με την ίδια, έχει αποδώσει, καθώς μπορεί να εμποδίσει άτομα που μεταφέρουν επικίνδυνα αντικείμενα να βρεθούν ανάμεσα στους συγκεντρωμένους.

Αστυνομική παρουσία θα υπάρχει επίσης σε σημεία και κτίρια που έχουν ενταχθεί στον σχεδιασμό ασφαλείας, καθώς και γύρω από εγκαταστάσεις ή οδούς όπου υπάρχει εκτίμηση ότι μπορεί να σημειωθούν φθορές. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για πρεσβείες, οι οποίες ήδη διαθέτουν σταθερή φύλαξη.

Όπως είπε, στα μέτρα θα εμπλακεί ουσιαστικά το σύνολο των υπηρεσιών που απαιτούνται για την τάξη, την ασφάλεια και την Τροχαία, καθώς αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις και στην κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας.

Υπό εξέταση το κλείσιμο σταθμών του Μετρό

Ερωτηθείσα εάν θα κλείσουν σταθμοί του Μετρό, η Κωνσταντία Δημογλίδου δεν ανακοίνωσε σχετική απόφαση.

«Αυτό είναι κάτι που το εξετάζουμε», απάντησε, εξηγώντας ότι στον σχεδιασμό πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ανάγκη μετακίνησης των εργαζομένων και όσων πρέπει να φτάσουν στο κέντρο.

Η ΕΛ.ΑΣ., πάντως, καλεί τους πολίτες να αποφύγουν την προσέγγιση στο κέντρο με τα αυτοκίνητά τους, καθώς αναμένονται κυκλοφοριακές δυσκολίες.

Τι είπε για τους ανηλίκους και το ενδεχόμενο επεισοδίων

Η εκπρόσωπος της Αστυνομίας ρωτήθηκε και για πληροφορίες περί ειδικής οδηγίας προς τις αστυνομικές δυνάμεις σχετικά με τους ανήλικους διαδηλωτές.Δεν επιβεβαίωσε ότι υπάρχει ξεχωριστή εντολή αυτού του είδους, επισημαίνοντας ότι η Αστυνομία δεν έχει λόγο να επέμβει απέναντι σε οποιονδήποτε πολίτη συμμετέχει ειρηνικά σε μια συγκέντρωση.

«Δεν αγγίζουμε κανέναν πολίτη έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει λόγος να αγγίξεις κανέναν πολίτη ο οποίος βρίσκεται εκεί να συγκεντρωθεί, να διαμαρτυρηθεί για τους δικούς του λόγους», είπε.Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι δεν θα επιτραπεί σε ομάδες να παρεμποδίσουν τη συγκέντρωση, να επιτεθούν σε πολίτες ή αστυνομικούς ή να προκαλέσουν φθορές.

Η «σκιά» των επεισοδίων στο εξωτερικό

Στη συζήτηση τέθηκε και το ενδεχόμενο οι πρόσφατες βίαιες κινητοποιήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες να λειτουργήσουν ως πρότυπο για ομάδες που θα επιχειρήσουν να προκαλέσουν επεισόδια στην Αθήνα.

«Ίσως κάποιοι να θέλουν να μιμηθούν καταστάσεις. Προφανώς και θα πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό», απάντησε η κ. Δημογλίδου.

Τόνισε, πάντως, ότι η ανησυχία της Αστυνομίας αφορά συγκεκριμένα την πιθανότητα έκνομων ενεργειών μέσα ή γύρω από τις συγκεντρώσεις και όχι τους πολίτες που επιθυμούν να διαδηλώσουν ειρηνικά.