Δημογλίδου για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Τις επόμενες ώρες θα έχουμε περισσότερα στοιχεία – Εμπλέκονται τουλάχιστον τρία άτομα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό των διωκτικών αρχών για τον εντοπισμό των δραστών των τριών συντονισμένων εμπρηστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο μίας 72χρονης γυναίκας, της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πρώην υποψήφιας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα.

Την έρευνα έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία, σε συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες, εξετάζει κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τους υπεύθυνους.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου «Θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους αστυνομικούς» δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας».

Η κ. Δημογλίδου, μιλώντα στην ΕΡΤ, πρόσθεσε ότι στην επίθεση συμμετείχαν «τουλάχιστον τρία άτομα», σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις και εξήγησε ότι οι αστυνομικοί συλλέγουν και αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποιοι από τους εμπλεκόμενους να συμμετείχαν και στις τρεις επιθέσεις, καθώς τα σημεία βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους και η μετακίνησή τους θα μπορούσε να έχει γίνει με δίκυκλο.

«Θα μπορούσε άνετα κάποιος με ένα δίκυκλο να μετακινηθεί και να είναι ο ίδιος που έχει κάνει την ενέργεια» ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Δημογλίδου, προσθέτοντας ότι και στις τρεις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος τρόπος δράσης και πανομοιότυπος εκρηκτικός μηχανισμός.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η εκπρόσωπος της Αστυνομίας τόνισε πως «η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής έχει προχωρήσει αρκετά και αθόρυβα», «τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία».

«Θεωρώ ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα έχουν εξιχνιαστεί και τα 3 χτυπήματα», επισημαίνοντας ότι με βάση τις πρώτες ενδείξεις «τουλάχιστον τρία πρόσωπα εμπλέκονται στην τριπλή εμπρηστική επίθεση».

«Ίδιος τρόπος δράσης, ίδιος εμπρηστικός μηχανισμός και στις τρεις περιπτώσεις», τόνισε η Δημογλίδου σημειώνοντας ωστόσο ότι «είναι νωρίς να μείνουμε στα τρίτα άτομα», καθώς πρέπει να ελεγχθεί βιντεοληπτικό υλικό από πολύ μεγάλη ακτίνα.

Κληθείσα να απαντήσει σχετικά με την επιλογή των τριών προσώπων που δέχθηκαν επίθεση, η ίδια σημείωσε ότι οι δράστες τέτοιου είδους επιθέσεων «συνήθως επιλέγουν πρόσφορο σημείο ώστε να μην γίνουν εύκολα αντιληπτοί από τις Αρχές, ή γιατί δεν είχαν φρούρηση τα 3 πρόσωπα».

Υπογραμμίζοντας ότι «έχει γίνει πολύ καλή εξερεύνηση στο σημείο (σ.σ.: των επιθέσεων) από τη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών», η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ξεκαθάρισε ότι «όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτές τις ενέργειες θα αποδοθούν στη Δικαιοσύνη».

Αναφερόμενη στις δράσεις της Αστυνομίας τα τελευταία χρόνια για την εκκένωση καταλήψεων, η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι «τελευταία ουσιαστικά δεν υπάρχουν ενεργές καταλήψεις σε χώρο που να ανήκει σε πανεπιστήμιο. Θυμόμαστε όλοι στο παρελθόν το τι γινόταν ιδιαίτερα με το πανεπιστήμιο».

«Προφανώς και έχει ενοχλήσει κάποιους αυτή η εικόνα, αυτή που πρέπει να είναι η εικόνα ενός πανεπιστημίου».

«Δεν μπορεί να κανονικοποιηθεί κάτι το οποίο μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Δυστυχώς αποδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Κάποιοι που θεωρούν ότι είναι παιχνίδι ένας εμπρηστικός μηχανισμός,αποδείχθηκε ότι μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή», σημείωσε η κ. Δημογλίδου.

Το χρονικό της δολοφονικής επίθεσης

Οι τρεις επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου 17 λεπτών και είχαν στόχο κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακειμόβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της Αφροδίτης Νέστορα. Η τελευταία επίθεση αποδείχθηκε η πιο καταστροφική, καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε στην πιλοτή της πολυκατοικίας επεκτάθηκε σε οχήματα και γέμισε το κτίριο με πυκνό καπνό, με συνέπεια η 70χρονη μητέρα της Νέστορα να υποστεί σοβαρά εγκαύματα και εισπνευστικό τραύμα, καταλήγοντας περίπου 15 ώρες αργότερα στο νοσοκομείο. Συνολικά τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερα άτομα.

Οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες ενδέχεται να προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και εξετάζουν πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται γύρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, θεωρούν απίθανο να υπάρξει δημόσια ανάληψη ευθύνης, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δημιουργήσει ηλεκτρονικά ίχνη αξιοποιήσιμα από τις έρευνες.

Οι εμπρηστικοί μηχανισμοί που χρησιμοποιήθηκαν χαρακτηρίζονται από αστυνομικές πηγές ως χαμηλής ισχύος και αποτελούνταν από γκαζάκια και δοχεία με εύφλεκτο υγρό. Στην τρίτη επίθεση χρησιμοποιήθηκε επιπλέον αφρώδες υλικό, το οποίο συνέβαλε στην ταχεία εξάπλωση του καπνού και της φωτιάς.

Οι επιθέσεις εκδηλώθηκαν στις 04:18 στην Πυλαία, στις 04:23 στην Τούμπα και στις 04:35 στη Χαριλάου. Στην πρώτη περίπτωση δεν προκλήθηκαν ζημιές, στη δεύτερη υπήρξαν περιορισμένες φθορές στην είσοδο πολυκατοικίας, ενώ στην τρίτη σημειώθηκαν εκτεταμένες καταστροφές σε δύο αυτοκίνητα και δύο μοτοσικλέτες.

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής

Σύμφωνα με το υλικό που έχει συλλέξει η Αντιτρομοκρατική, δύο από αυτούς επέβαιναν στην πρώτη μοτοσικλέτα και τοποθετούσαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς, ενώ ένα ακόμη άτομο σε δεύτερη μηχανή φέρεται να είχε ρόλο υποστήριξης, ως «τσιλιαδόρος».

Δεν αποκλείεται να υπάρχει και τέταρτο άτομο, πιθανόν οδηγός της δεύτερης μοτοσικλέτας, το οποίο δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.

Μετά τις επιθέσεις, οι κινήσεις τους φαίνεται να καταγράφονται καθαρά σε βιντεοληπτικό υλικό κατά την αποχώρησή τους από δύο σημεία που βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Κυρ. Μητσοτάκης: Είναι εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν

Ο πρωθυπουργός μετέβη χθες στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για να επισκεφθεί τους τραυματίες. «Θεώρησα υποχρέωσή μου, ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, να βρεθώ σήμερα στη Θεσσαλονίκη και να επισκεφτώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχθηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη, δολοφονική επίθεση», είπε ο πρωθυπουργός στις δηλώσεις του και ευχαρίστησε τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου διότι περιέθαλψαν τους τραυματίες, «αλλά και για τη φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στη μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς, η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε, όμως, ότι όλα θα πάνε καλά» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ακόμη ότι «η βία δεν έχει καμία θέση σε μία οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες, δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και στις διωκτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες, έτσι όπως πρέπει σε μία ευνομούμενη πολιτεία».

Ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, χαρακτήρισε την επίθεση «αντίποινα» από αναρχικές ομάδες, συνδέοντάς την με πρόσφατη εκκένωση κατάληψης στο ΑΠΘ. Από την πλευρά της, η Ελληνική Αστυνομία άσκησε κριτική στη συγκεκριμένη ρητορική, υπογραμμίζοντας ότι το σύνολο του πολιτικού κόσμου οφείλει να καταδικάζει την τρομοκρατία και να αποφεύγει τον διχαστικό λόγο.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, διαβεβαίωσε ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, τονίζοντας πως πρόκειται για ομάδες που θέτουν ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά.