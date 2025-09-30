Δημογλίδου για Μπισμπίκη: Δεν επικοινώνησε με τις Αρχές – Τρίτο πρόσωπο τηλεφώνησε στο ΑΤ Φιλοθέης

Σχεδόν τρία 24ωρα μετά το τροχαίο που προκάλεσε ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης σε περιοχή της Φιλοθέης, η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας Κ. Δημογλίδου, δίνει διευκρινίσεις για το τι ισχύει με τον νέο ΚΟΚ αλλά και για το ποιος ειδοποίησε τις αρχές για το συμβάν.

Σύμφωνα με δηλώσεις της κ. Δημογλίδου στην ΕΡΤ, σε ότι αφορά το ποιος τηλεφώνησε στις αρχές για να ενημερώει για το τροχαίο, ανέφερε ότι τρίτο πρόσωπο κάλεσε στο αστυνομικό τμήμα Φιλοθέης και όχι στην Άμεση Δράση.

«Σίγουρα ο ίδιος δεν επικοινώνησε με τις Αρχές»

Για την επικοινωνία της πλευράς του Βασίλη Μπισμπίκη με την Αστυνομία, είπε: «Εξετάζεται κατά πόσο έχει γίνει αυτή η επικοινωνία. Σίγουρα ο ίδιος δεν επικοινώνησε με τις Αρχές.

Φαίνεται ότι υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο που επικοινώνησε και σε καμία περίπτωση δεν αναφέρθηκε ότι ο πελάτης ή συνεργάτης της ενεπλάκη σε τροχαίο με εγκατάλειψη και αποχώρηση από το σημείο.

Δέχτηκε τηλεφώνημα το αστυνομικό τμήμα της Φιλοθέης, δυστυχώς η κλήση δεν έχει γίνει στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και δεν μπορούμε να έχουμε καταγραφή αυτής και να γνωρίζουμε ακριβώς τη συνομιλία.

Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως αναφέρθηκε ένα περιστατικό υλικών ζημιών, ότι συμβαίνει τη στιγμή που τηλεφωνεί η γυναίκα αυτή που δεν ήταν παρούσα στο περιστατικό.

Εξετάζεται αν έδωσε πλήρη στοιχεία, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής και σίγουρα δεν ανέφερε ότι ο οδηγός είχε εγκαταλείψει το σημείο από την προηγούμενη μέρα».

Για την αντίδραση των Αρχών μετά την επικοινωνία και τη διαδικασία ταυτοποίησης του οδηγού, η εκπρόσωπος της Αστυνομίας ανέφερε πως «η καταγραφή από την Τροχαία έγινε λίγο μετά τις 8 το πρωί του Σαββάτου και έπειτα ξεκίνησε η αναζήτηση του οδηγού του οχήματος, όπως και του ίδιου του οχήματος.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό από τους οδηγούς και τους κατοίκους της περιοχής. Θεωρούμε δεδομένο πως είναι εύκολο να βρεθεί ο οδηγός, όμως δεν είναι, καθώς πρέπει να βρεθεί βιντεοληπτικό υλικό. Ήταν δύσκολο να ταυτοποιηθεί το όχημα και στη συνέχεια ο οδηγός, καθώς αποδείχτηκε ότι το όχημα ανήκει σε κάποια εταιρεία. Βέβαια πρέπει να πω ότι από τη στιγμή που ενημερώθηκε ο οδηγός, έφτασε άμεσα στο τμήμα της περιοχής και αποδέχτηκε ότι ο ίδιος οδηγούσε το όχημα».

Τι ισχύει με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας

Η εκπρόσωπος τύπου αναφερόμενη στο τι συμβαίνει αν κάποιος εμπλακεί σε τροχαίο που έχει υλικές ζημιές, είπε ότι πρέπει να παραμείνει στο σημείο και να καλέσει το 100, ενημερώνοντας την αστυνομία και στη συνέχεια την ασφαλιστική για τις αποζημιώσεις αστικής φύσεως.

Σε διαφορετική περίπτωση, προβλέπεται η αυτόφωρη διαδικασία και η σύλληψη του οδηγού που έχει εγκαταλείψει το σημείο.

«Να ξεκαθαρίσουμε τι ισχύει με τον νέο ΚΟΚ για περιπτώσεις που υπάρχει τροχαίο μόνο με υλικές ζημιές και όχι με τραυματισμό πολίτη.

Παραμένουμε στο σημείο και καλούμε το 100, καλούμε το τοπικό αστυνομικό τμήμα, ενημερώνουμε την Αστυνομία και στη συνέχεια την ασφαλιστική μας, γιατί υπάρχει και το θέμα των αποζημιώσεων.

Σε διαφορετική περίπτωση, προβλέπεται η αυτόφωρη διαδικασία, η σύλληψη του οδηγού που έχει εγκαταλείψει το σημείο, ακόμα κι αν μιλάμε μόνο για υλικές ζημιές. Ο ίδιος ο οδηγός που έχει προκαλέσει το τροχαίο, πρέπει να ενημερώσει την Αστυνομία και μάλιστα άμεσα.

Η Δικαιοσύνη αντιμετωπίζει διαφορετικά έναν οδηγό που φεύγει από το σημείο, δεν εμφανίζεται μέσα σε ένα 24ωρο, κάτι που έχει γίνει σε αυτή την περίπτωση» είπε αρχικά η κ. Δημογλίδου.