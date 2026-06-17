Δημογλίδου για γυναικοκτονία στη Δράμα: Κανείς τους δεν έδωσε δικαιώματα στην υπηρεσία, περνούσαν τα ψυχομετρικά τεστ

Έντονο προβληματισμό προκαλεί η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, με θύμα γυναίκα αστυνομικό και δράστη επίσης ένστολο, την ώρα που ήδη από τις αρχές του 2026 καταγράφονται πολλαπλά ανάλογα περιστατικά στη χώρα.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤNews, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ όχι μόνο στην τοπική κοινωνία αλλά και στην ίδια την Ελληνική Αστυνομία, καθώς τόσο το θύμα όσο και ο δράστης υπηρετούσαν στο Σώμα.

«Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η αστυνομία», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπήρχε καμία ένδειξη προβλημάτων που να έχει περιέλθει σε γνώση της υπηρεσίας.

Όπως ανέφερε, κανένας από τους δύο αστυνομικούς δεν είχε απασχολήσει την υπηρεσία, ούτε είχε υπάρξει καταγγελία ή αναφορά για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. «Η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα ακόμη και με μια απλή αναφορά, ενώ όταν εμπλέκεται αστυνομικός ξεκινά και πειθαρχική διερεύνηση», τόνισε.

Ιδιωτική παρακολούθηση από ψυχολόγο

Αναφερόμενη στο ζήτημα της ψυχολογικής κατάστασης του δράστη, η κ. Δημουλίδου εξήγησε ότι ο ίδιος, μαζί με τη σύζυγό του, είχαν απευθυνθεί ιδιωτικά σε ψυχολόγο, ο οποίος τυγχάνει να συνεργάζεται με την αστυνομία, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη παραπομπή μέσω της υπηρεσίας.

«Ο συνάδελφος ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον τρεις μήνες συνεδρίες, χωρίς αυτό να είναι γνωστό στην υπηρεσία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι εξετάζεται αν υπήρξε παραπομπή σε ψυχίατρο ή φαρμακευτική αγωγή.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι ποτέ δεν υπήρξε ενημέρωση που να δικαιολογεί λήψη μέτρων, όπως η αφαίρεση του υπηρεσιακού οπλισμού.

Καμία ένδειξη στην επαγγελματική συμπεριφορά

Σύμφωνα με την ίδια, οι δύο αστυνομικοί περιγράφονται ως απολύτως λειτουργικοί και συνεπείς στα καθήκοντά τους. «Ποτέ δεν έδωσαν δικαίωμα στην υπηρεσία τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξαν ούτε ανεπίσημες πληροφορίες για προβλήματα στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Για το θύμα σημείωσε ότι είχε ζητήσει στο παρελθόν προσωρινή μετακίνηση εκτός νομού για οικονομικούς λόγους, χωρίς να αναφέρει οποιοδήποτε προσωπικό ζήτημα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της, το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα τον τελευταίο χρόνο.

«Κανονικά περνούσαν και οι δύο τη διαδικασία των ψυχομετρικών τεστ από τη στιγμή που οπλοφορούσαν» ανέφερε η κ. Δημογλίδου ενώ υπογράμμισε πως «εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος παρακολουθούσε τακτικά ψυχολόγο».

Δεν χρησιμοποιήθηκε υπηρεσιακό όπλο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι το έγκλημα δεν διαπράχθηκε με υπηρεσιακό όπλο, παρά το ότι ο δράστης το έφερε κανονικά.

Παράλληλα, επισήμανε ότι λόγω ιατρικού απορρήτου δεν είναι γνωστές λεπτομέρειες για την ψυχική κατάσταση του δράστη, σημειώνοντας πως σε περιπτώσεις κινδύνου ο θεράπων ιατρός οφείλει να ενημερώνει την υπηρεσία.

Ο προβληματισμός για την ψυχική υγεία και την οπλοφορία

Απαντώντας στον ευρύτερο προβληματισμό που έχει προκύψει, η κ. Δημουλίδου μετέφερε τη θέση των ειδικών ότι η ύπαρξη ψυχικών δυσκολιών δεν συνεπάγεται αυτομάτως ανικανότητα άσκησης καθηκόντων.

«Ένας άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα και να είναι απόλυτα λειτουργικός στην υπηρεσία του», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι στην προκειμένη περίπτωση «δεν είχε δοθεί κανένα σημάδι στην υπηρεσία ώστε να λειτουργήσει με διαφορετικό τρόπο».

Η έρευνα για τις συνθήκες του εγκλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δράμα: Σήμερα οι κηδείες του ζευγαριού

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και σοκ πραγματοποιούνται σήμερα στη Δράμα οι κηδείες της 45χρονης αστυνομικού και του 50χρονου συζύγου της, δράστη της δολοφονίας, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Το τελευταίο αντίο στην 45χρονη, που έχασε τη ζωή της μετά από επτά μαχαιριές το απόγευμα της Δευτέρας, θα πουν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στο Κάτω Νευροκόπι, τόπο καταγωγής της. Η ίδια υπηρετούσε στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης.

Την ίδια ώρα, στο χωριό Κουδούνια Δράμας, θα τελεστεί η κηδεία του 50χρονου αρχιφύλακα της ομάδας ΔΙΑΣ.

«Παγωμένη» η γειτονιά – «Δεν είχαμε καταλάβει τίποτα»

Το κλίμα στη γειτονιά όπου ζούσε το ζευγάρι είναι βαρύ, με τους κατοίκους να δηλώνουν συγκλονισμένοι. Όπως αναφέρουν, δεν είχαν αντιληφθεί εντάσεις ή περιστατικά που να προμήνυαν μια τέτοια εξέλιξη.

«Δεν είχαν δώσει ποτέ δικαιώματα», λένε χαρακτηριστικά, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα που μεταφέρεται και από το επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Έρευνα για την ψυχολογική κατάσταση του δράστη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος φέρεται να παρακολουθούσε ψυχολόγο, ενώ εξετάζεται αν λάμβανε φαρμακευτική αγωγή.

Από την πλευρά της, η 45χρονη φέρεται να είχε εκφράσει ανησυχίες στο οικογενειακό της περιβάλλον, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αντιμετώπιζε προβλήματα στη σχέση της.

Σοβαρές καταγγελίες προκύπτουν και από συγγενικά της πρόσωπα. Όπως ανέφερε θείος της, πριν από περίπου δύο εβδομάδες η γυναίκα είχε δεχθεί απειλή από τον σύζυγό της με γεμάτο όπλο, ενώ κοιμόταν, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία.

Τα δύο παιδιά και η ψυχολογική υποστήριξη

Τέλος σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Λουκούμη για το ΕΡΤnews, το ζευγάρι αφήνει πίσω του δύο παιδιά, ηλικίας 16 και 20 ετών, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και υποστηρίζονται ήδη από ειδική ομάδα ψυχολόγων.

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονο προβληματισμό, τόσο για τα σημάδια που ενδεχομένως δεν αξιολογήθηκαν εγκαίρως, όσο και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.