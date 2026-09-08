Δημήτρης Παπαστεργίου: «Στόχος μας να έχουμε όλο το κράτος στο κινητό μας»

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, το προσωπικό του στοίχημα μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές είναι «να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, ώστε να έχουμε όλο το κράτος στο κινητό μας», ενώ επιβεβαιώνει ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Τρίκαλα.

Παράλληλα, μιλά για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και το Kids Wallet, με στόχο την εφαρμογή των νέων κανόνων για τα social media από την 1η Ιανουαρίου 2027. Αναφέρεται ακόμη στην εξέλιξη του Gov.gr Wallet και στην προοπτική ενός ενιαίου ευρωπαϊκού ψηφιακού πορτοφολιού, επισημαίνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου αναφέρεται στο νέο CRM του Δημοσίου και στην Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων, ενώ παρουσιάζει τις μεγάλες τεχνολογικές υποδομές που βρίσκονται στο επίκεντρο της κυβερνητικής στρατηγικής, όπως ο υπερυπολογιστής «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», το AI Factory «PHAROS» και το νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα.

Με κεντρικό στόχο ένα κράτος πιο γρήγορο, αποτελεσματικό και φιλικό προς τον πολίτη, η κυβέρνηση συνεχίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης, έξι χρόνια μετά την έναρξη του gov.gr . Η 90ή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί, σύμφωνα με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, το βήμα για την παρουσίαση του επόμενου μοντέλου λειτουργίας του κράτους, με νέες ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες που αξιοποιούν τα δεδομένα και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου μιλά στην «Π» και το MyPortal.gr για τη νέα εποχή του gov.gr , τις ψηφιακές υπηρεσίες που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, την Τεχνητή Νοημοσύνη, το Kids Wallet και το ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι.

1. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί κάθε χρόνο ένα βήμα για την παρουσίαση νέων κυβερνητικών πρωτοβουλιών. Τι καινούργιο ετοιμάζει φέτος το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη ΔΕΘ;

Η 90ή ΔΕΘ έχει για εμάς έναν σαφή συμβολισμό: Αναδεικνύουμε την «Ελλάδα του gov.gr», την «Ελλάδα του σήμερα» που πορεύεται με αυτοπεποίθηση για το μέλλον. Αφήνουμε πίσω μας την «Ελλάδα του χτες», την Ελλάδα των αγκυλώσεων, της αναξιοκρατίας, των καθυστερήσεων και της γραφειοκρατίας. Αυτή είναι η Ελλάδα για την οποία εργάζεται η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτό είναι το κράτος που αλλάζει από το 2019. Το gov.gr άλλαξε τον τρόπο, με τον οποίο ο πολίτης συναλλάσσεται με το κράτος, ενοποιώντας υπηρεσίες, συνδέοντας μητρώα και εξοικονομώντας χρόνο. Σήμερα κάνουμε το επόμενο βήμα, με το CRM του Δημοσίου, την Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων, ώστε να παρακολουθούμε τα αιτήματα προς τις δημόσιες υπηρεσίες, την πορεία υλοποίησής τους και να προσφέρουμε πιο αποτελεσματική και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση σε πολίτες και επιχειρήσεις. Στο Περίπτερο 12 παρουσιάζουμε αυτή τη νέα εποχή του κράτους. Παρουσιάζουμε τις μεγάλες υποδομές που μπορούν να υποστηρίξουν όλα αυτά, δηλαδή τον υπερυπολοιστή «ΔΑΙΔΑΛΟ», το AI Factory «PHAROS» αλλά και το νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα ύψους 320 εκατ. ευρώ. Γιατί κάθε ψηφιακή μεταρρύθμιση έχει αξία όταν κάνει το κράτος καλύτερο και την καθημερινότητα του πολίτη ευκολότερη. Άρα, φέτος στη ΔΕΘ δεν παρουσιάζουμε απλώς νέες δράσεις και υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Παρουσιάζουμε το επόμενο μοντέλο λειτουργίας του κράτους.

2. Έξι χρόνια μετά την έναρξη του gov.gr, ποιο είναι το επόμενο μεγάλο βήμα;

Στα Τρίκαλα, στην Θεσσαλονίκη, σε απομακρυσμένα νησιά, ένας πολίτης μπορεί να εκδώσει ψηφιακά μια υπεύθυνη δήλωση ή ένα πιστοποιητικό, χωρίς να μετακινηθεί από το σπίτι του, ακόμη και αν βρίσκεται πολλά χιλιόμετρα μακριά από την αρμόδια υπηρεσία. Αυτή η δυνατότητα είναι πλέον μέρος της καθημερινής λειτουργίας του κράτους και δείχνει στην πράξη τι σημαίνει ψηφιακή εξυπηρέτηση. Η επόμενη πρόκληση είναι στο πώς αυτή η ψηφιακή υποδομή, θα επιτρέψει στο κράτος να παρεμβαίνει πιο έγκαιρα και πιο έξυπνα. Με την πολυκαναλική εξυπηρέτηση και το CRM, η πληροφορία ακολουθεί το αίτημα του πολίτη από την έναρξη έως και την υλοποίησή του, ενώ η αξιοποίηση των δεδομένων και της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες αυτοματοποιημένες διαδικασίες και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων. Αυτό είναι το επόμενο στοίχημα: ένα κράτος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να προλαβαίνει τη γραφειοκρατία, αντί να την αναπαράγει.

3. Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα είναι η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, με το Kids Wallet και τους νέους κανόνες για τη χρήση των social media από παιδιά κάτω των 15 ετών. Πόσο κοντά είμαστε στην πλήρη εφαρμογή του μέτρου;

Βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία της νομοθέτησης. Η ευρωπαϊκή απάντηση που περιμέναμε, ήρθε στα μέσα Αυγούστου και το νομοσχέδιο για την προστασία της ανηλικότητας στα social media, θα κατατεθεί στη Βουλή μέσα στον Σεπτέμβριο, με στόχο οι νέοι κανόνες να τεθούν σε εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2027. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις σε άλλες χώρες που έχουν ήδη προχωρήσει σε ανάλογες πρωτοβουλίες, υιοθετούμε τις ευρωπαϊκές γραμμές πάντοτε με γνώμονα το καλό των παιδιών μας. Ήμασταν από τους πρώτους που κινήθηκαν για την προστασία της ανηλικότητας. Παρουσιάσαμε το Kids Wallet που αποτελεί βασικό εργαλείο για την ασφαλή επιβεβαίωση της ηλικίας, στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής λύσης, αλλά και μια ολοκληρωμένη στρατηγική προστασίας των ανηλίκων από τον εθισμό στους αλγόριθμους και τους κινδύνους στο διαδίκτυο. Περιμένουμε οι πλατφόρμες να εφαρμόζουν τους κανόνες για το ηλικιακό όριο και, όταν δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την ηλικία ενός χρήστη, να χρησιμοποιούν αξιόπιστους μηχανισμούς επαλήθευσης. Δεν θέλουμε να αποκλείσουμε τα παιδιά από το διαδίκτυο. Θέλουμε να εφαρμόζονται κανόνες που τα προστατεύουν από εθιστικές πρακτικές και επιβλαβές περιεχόμενο, χωρίς να χάνουν φυσικά και όλα τα θετικά του διαδικτύου.

4. Το Gov.gr Wallet εξελίσσεται και η Ελλάδα προχωρά προς το ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι ταυτότητας. Πότε θα μπορεί ο Έλληνας πολίτης να χρησιμοποιεί το κινητό του ως ένα πραγματικά ενιαίο ψηφιακό πορτοφόλι;

Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που παρείχαν στους πολίτες ένα λειτουργικό Gov.gr Wallet και συνεχίζουμε να το εξελίσσουμε. Ήδη ο κάθε πολίτης μπορεί να προσθέσει στο ψηφιακό του πορτοφόλι σημαντικά έγγραφα, όπως η ταυτότητα, το δίπλωμα οδήγησης και πλέον το ελληνικό διαβατήριο. Με την αναβαθμισμένη έκδοση, το ψηφιακό πορτοφόλι ενσωματώνει και το gov.gr Messenger, οπότε οι ενημερώσεις και οι ειδοποιήσεις των δημόσιων φορέων φτάνουν απευθείας στον χρήστη, με ασφάλεια και χωρίς να χρειάζεται να αναζητά ο ίδιος την πληροφορία.

Το επόμενο βήμα είναι η ευρωπαϊκή διαλειτουργικότητα. Μέχρι το τέλος του 2026, τα κράτη-μέλη προχωρούν στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου για την Ψηφιακή Ταυτότητα, με κοινές τεχνικές προδιαγραφές. Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό project και είμαστε περήφανοι διότι το δικό μας Gov.gr Wallet είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα «πορτοφόλια» δημοσίων υπηρεσιών στην Ευρώπη. Μαζί με την Κύπρο, ανοίξαμε το δρόμο για το κοινό wallet, καθώς γίναμε τα πρώτα κράτη – μέλη που προχώρησαν στη διασύνδεση των wallet τους. Στόχος είναι να μπορούμε με το να αποδεικνύουμε την ταυτότητά μας, να χρησιμοποιούμε έγγραφα και να έχουμε πρόσβαση σε υπηρεσίες στην Ελλάδα και σταδιακά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λιγότερα έγγραφα, λιγότερη ταλαιπωρία και ασφαλέστερη διαχείριση των προσωπικών μας δεδομένων. Και, ναι, η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος σε αυτό!

5. Και μια πολιτική ερώτηση, καθώς η χώρα έχει ήδη μπει ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο: Ποιο είναι το προσωπικό σας στοίχημα μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές και ποια ψηφιακή αλλαγή θα θέλατε να έχει γίνει στην καθημερινότητα του πολίτη ώστε, στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, να μπορείτε να πείτε ότι «αυτό αλλάξαμε πραγματικά»; Και θα είστε υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία;

Το προσωπικό στοίχημα είναι να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, ώστε να έχουμε όλο το κράτος στο κινητό μας! Να προχωράμε το έργο που έχουμε αναλάβει για ένα κράτος πιο αποτελεσματικό στην καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός άλλωστε, έχει αξία όταν μεταφράζεται σε λιγότερη γραφειοκρατία, ταχύτερη εξυπηρέτηση, καλύτερες υπηρεσίες και περισσότερη διαφάνεια. Αυτό θέλουμε να αφήσουμε ως παρακαταθήκη: ένα κράτος που λειτουργεί καλύτερα και ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Και πιστεύω ότι αυτή είναι τελικά και η ουσία της πολιτικής. Να ακούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, οι επαγγελματίες, οι αγρότες και οι επιχειρήσεις και να δίνουμε λύσεις που μπορούν να μετρηθούν στην πράξη.

Θα είμαι υποψήφιος στην πατρίδα μου, τα Τρίκαλα. Οι συμπατριώτες μου με βλέπουν σε όλη μου την ενήλικη ζωή να είμαι στα κοινά και ξέρουν τι μπορώ να προσφέρω στον τόπο μου, από όποιο μετερίζι κι αν είμαι. Θέλω έναν τόπο για τον οποίο να μπορούμε όλοι να είμαστε περήφανοι, να ζούμε καλά και να μεγαλώνουμε παιδιά που να θέλουμε και να θέλουν να ζήσουν σε αυτόν!