Δημήτρης Μαρκόπουλος: Ανυπόστατες οι φήμες ότι δεν έχω πανεπιστημιακό πτυχίο

Κατηγορηματικά διαψεύδει τις φήμες περί μη ύπαρξης πανεπιστημιακού πτυχίου, με ανάρτησή του, ο βουλευτής Β’ Πειραιώς και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, μετά τους ισχυρισμούς του Στέφανου Κασσελάκη, αλλά και αναρτήσεις χρηστών στα social media.

Ο Μαρκόπουλος κάνει λόγο για οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης της αξιοπιστίας του, επισημαίνοντας ότι η στοχοποίηση αυτή ξεκίνησε με την ανάληψη των καθηκόντων του ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι είναι κάτοχος πτυχίου της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) του Πανεπιστημίου Πάτρας, σημειώνοντας ότι διαθέτει και Δίπλωμα στα ΜΜΕ και τη Δημοσιογραφία από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Μαρκόπουλου

Σε συνέχεια ανυπόστατων φημών περί μη ύπαρξης πανεπιστημιακού πτυχίου και προσπάθειας σπίλωσης της αξιοπιστίας μου, η οποία οργανωμένα ξεκίνησε με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνω ρητά και κατηγορηματικά:

Διαθέτω πτυχίο της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ του Πανεπιστημίου Πάτρας

Είμαι κάτοχος Διπλώματος στα ΜΜΕ και τη Δημοσιογραφία από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Για τον λόγο αυτό καλώ εκείνους που διαδίδουν ψέματα στο διαδίκτυο δηλητηριάζοντας τον δημόσιο διάλογο, να ανασκευάσουν.

Βουλευτής Β Πειραιώς – Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέα Δημοκρατία