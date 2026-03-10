Δημήτρης Κούβελας σε Στέλιο Αγγελούδη: «Ενωμένη η Θεσσαλονίκη να προχωρήσει στο σχέδιο “και ΔΕΘ και Πάρκο στο κέντρο της πόλης”»

Τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι δρομολογημένα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβελας με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη.

Στη συζήτηση κυριάρχησε η ανάπλαση της ΔΕΘ με το Βουλευτή Δημήτρη Κούβελα να υποστηρίζει ότι παρακολουθεί το δημόσιο διάλογο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο, ότι αυτό που επιχειρείται με το δημοψήφισμα δεν προσφέρει καλή υπηρεσία στην πόλη.

Ο Δημήτρης Κούβελας συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ότι «η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών και των θεσμικών φορέων της πόλης ζητά την πρόοδο και την αναζωογόνηση του κέντρου της Θεσσαλονίκης μέσω της ανάπλασής της επιτόπου». Όπως είπε είναι απόλυτα ρεαλιστικό «και ΔΕΘ και πάρκο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.»

Τόνισε ότι «ο σχεδιασμός προβλέπει την παραμονή της ΔΕΘ στον ιστορικό της χώρο με περισσότερο πράσινο, σύγχρονες εκθεσιακές εγκαταστάσεις και μεγαλύτερη δημόσια χρηματοδότηση» και επεσήμανε ότι έχουν ενσωματωθεί προτάσεις για ενίσχυση του Μητροπολιτικού Πάρκου και μείωση της δόμησης.

Ο Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης παρουσίασε και στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη την πρότασή του για νέο «Βελλίδειο». Όπως εξήγησε «η απλή ανακαίνιση του γερασμένου κτιρίου δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε ένα εντελώς νέο, σύγχρονο συνεδριακό κέντρο διεθνών προδιαγραφών στη θέση του υφιστάμενου. Είναι μια επένδυση με μακροπρόθεσμη απόδοση, που θα ενισχύσει ουσιαστικά τον συνεδριακό τουρισμό και την οικονομία της πόλης.»

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης τόνισε ότι, αυτήν τη στιγμή, εξετάζονται οι διαδικαστικές προϋποθέσεις, η βασιμότητα και η νομιμότητα του αιτήματος για τη διενέργεια δημοψηφίσματος. Όπως συμπλήρωσε η διαδικασία θα προχωρήσει απόλυτα σύννομα και θεσμικά θωρακισμένη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του καθώς όπως εξήγησε, λόγω του νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή, όλοι οι Δήμοι θα αντιμετωπίσουν επιπλέον οικονομικά προβλήματα.

Ο κ. Αγγελούδης μίλησε αναλυτικά για τα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης μεταξύ των οποίων η πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας, η πλατεία Ελευθερίας και το ντεκ στην παραλία.

Τέλος, όπως συμφώνησαν, η Θεσσαλονίκη οφείλει να πορεύεται ενωμένη προς την αναπτυξιακή της πορεία.