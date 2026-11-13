Δημητρακόπουλος: «Δεν είναι αναβολικά αυτές οι ουσίες – Να σεβαστούν το όνομα του Πύρρου Δήμα»

«Δεν είναι αναβολικά αυτές οι ουσίες», υποστήριξε ο δικηγόρος του Οδυσσέα Δήμα, αναφερόμενος στις ουσίες που βρέθηκε να έχει στην κατοχή του ο αδερφός του Έλληνα Ολυμπιονίκη, Πύρρου Δήμα.

Στη συνέχεια, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος υποστήριξε ότι ο Οδυσσέας Δήμας ουδέποτε έκανε διακίνηση απαγορευμένων ουσιών, ούτε χρήση. Συγκεκριμένα δήλωσε:

«Ειλικρινά είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένος, συγκινησιακά φορτισμένος με αυτή την υπόθεση. Γιατί με τον Πύρρο Δήμα είμαστε φίλοι και γνωριζόμαστε από το 2004 και μετά. Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες έχουμε συγκινηθεί, έχουμε δακρύσει με το άκουσμα του Εθνικού Ύμνου και το χρυσό μετάλλιο στο στήθος του Πύρρου Δήμα. Θέλω να παρακαλέσω όλους τους δημοσιογράφους, όλους τους συμπολίτες μας που μας ακούνε, να σεβαστούν το όνομα Πύρρος Δήμας. Διότι το λάθος που έχει κάνει ο αδελφός του ο Οδυσσέας δεν είναι λάθος οικογενειακό, δεν είναι ευθύνη οικογενειακή. Έκκληση κάνω λοιπόν να υπάρξει μια αυτοσυγκράτηση σε αυτό το θέμα. Είναι εθνική υποχρέωση όλων μας απέναντι στον Ολυμπιονίκη, στον πολυ-Ολυμπιονίκη Πύρρο Δήμα» τόνισε αρχικά ο κ. Δημητρακόπουλος.

Αναφορικά με την υπόθεση σημείωσε στη συνέχεια:«Η δίωξη η οποία ασκήθηκε (σ.σ. στον Οδυσσέα Δήμα) αφορά τον αθλητικό νόμο και είναι σε βαθμό κακουργήματος, διότι φέρεται ότι είχε προμηθευτεί αναβολικά, όπως υπάρχει και ένα πλημμέλημα ότι είχε στην κατοχή του φάρμακα τα οποία πιθανώς ήταν επιβλαβή για την υγεία. Η θέση του Οδυσσέα είναι η εξής: ότι οι ουσίες αυτές δεν είναι αναβολικά και αυτόθα πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Επίσης, χρησιμοποιούσε συμπληρώματα διατροφής και κάποια φάρμακα διότι είχε τεράστιο πρόβλημα υγείας ο Οδυσσέας από την περίοδο που έκανε και αυτός αθλητισμό, από την περίοδο που ήταν και αυτός προπονητής, όπου αυτά τα φάρμακα είναι αν θέλετε ο τρόπος για να αντιμετωπίσει τα σωματικά προβλήματα που έχει ο Οδυσσέας ο Δήμας».

Παράλληλα, ο δικηγόρος του Οδυσσέα Δήμα υπογράμμισε ότι το λάθος του πελάτη του δεν είναι οικογενειακό λάθος και για αυτό κάλεσε άπαντες να σεβαστούν το όνομα του Έλληνα Ολυμπιονίκη και αδερφού του, Πύρρου Δήμα.