Διμερείς επαφές Δένδια στην Αυστρία: Οι δαπάνες της Ελλάδας για την άμυνά της δεν είναι επιλογή αλλά αναγκαιότητα

Στην Αυστρία βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου πραγματοποιεί διμερείς επαφές με ομολόγους του, ενώ μίλησε και σε διεθνές φόρουμ με θέμα την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μίλησε στο Φόρουμ για τη Διεθνή Ασφάλεια, το οποίο φιλοξενήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρεμς, έξω από τη Βιέννη. Στην ομιλία του ο Νίκος Δένδιας, ανέφερε ότι η Ευρώπη πρέπει να περάσει από την εποχή της αμεριμνησίας στην εποχή της αμυντικής εγρήγορσης και της ενίσχυσης της κοινής αμυντικής της βιομηχανίας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είπε επίσης ότι η Ελλάδα έχει την ισχυρότερη πολεμική αεροπορία στην Ευρώπη και ότι το Πολεμικό της Ναυτικό είναι ένα από τα ισχυρότερα στην Ευρώπη, πρόσθεσε δε ότι η Ελλάδα κάνει προσπάθειες για να περάσει ο στρατός στη νέα εποχή με την υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας και νέων δομών διοίκησης και υλοποίησης των στρατιωτικών προγραμμάτων.

Τέλος, ζήτησε την πλήρη ενεργοποίηση του άρθρου 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης της Λισαβόνας για την Κοινή Ευρωπαϊκή Άμυνα και την αλληλεγγύη στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.