Δήμαρχος στο Παρίσι προτείνει την ανάπτυξη στρατού για την αντιμετώπιση των ταραχών

Υπέρ της απαγόρευσης κυκλοφορίας στο Παρίσι ζήτησε ο σοσιαλιστής δήμαρχος του Κέντρου του Παρισιού Αριελ Γουέιλ ο οποίος δεν απέκλεισε και την ανάπτυξη του στρατού για να αντιμετωπιστούν οι ταραχές στην γαλλική πρωτεύουσα.

Ο δήμαρχος του Κέντρου του Παρισιού, το οποίο περιλαμβάνει τα τέσσερα πρώτα διαμερίσματα της πρωτεύουσας – μια περιοχή που επλήγη σκληρά από λεηλασίες και καταστροφές αυτό το Σαββατοκύριακο – ζήτησε απαγόρευση κυκλοφορίας ήδη από την Κυριακή.

«Και γιατί όχι, την ανάπτυξη του στρατού» ανέφερε χαρακτηριστικά για να αποτραπεί η επανάληψη βανδαλισμών, παρόλο που «προφανώς δεν είναι ιδανικό» .

«Υπήρξε απίστευτη καταστροφή. Ακόμα και στο απόγειο του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων, δεν είδαμε τέτοια καταστροφή σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο», προσπάθησε να εξήγησε ο δήμαρχος στο BFMTV, λίγες ώρες αφότου ο Σεμπαστιάν Λεκόρνου ανακοίνωσε την εφαρμογή «τοπικών» απαγορεύσεων κυκλοφορίας για την προστασία των επιχειρήσεων μετά τις λεηλασίες και τη βία.