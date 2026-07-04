Δήμαρχος Ωραιοκάστρου: H πυρκαγιά είναι σε πολύ κοντινή απόσταση, μόλις ένα χιλιόμετρο, από την προχθεσινή

Για την εξέλιξη της πυρκαγιάς μίλησε στην ΕΡΤ ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης: «Αυτή την στιγμή εκκενώνεται το Ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων “Ο Άγιος Παντελεήμονας”, ο οποίος είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου. Μεταφέρονται οι άνθρωποι, οι ασθενείς στο Κονταξοπούλειο, όπως προβλέπει το σχέδιο εκκένωσης και στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο για τους μη περιπατητικούς.

«Ανατολικά της πόλης του Ωραιοκάστρου ξέσπασε μια φωτιά σε μια δασώδη σχετικά δασώδη περιοχή. Φυσάει, έχει τουλάχιστον 6 μποφόρ και πήρε μεγάλες προεκτάσεις. Ως προς το αν έχουν καεί σπίτια, δεν έχω τέτοια πληροφόρηση ακόμα», είπε ο Δήμαρχος.

Απαντώντας σε ερώτηση αν η φωτιά βρίσκεται κοντά σε σπίτια και κοντά σε εργοστάσια και αν μερικά από αυτά έχουν εκρηκτικές ύλες, απάντησε: «Δεν ξέρω αν έχουν εκρηκτικές ύλες, είναι κοντά σε σπίτια και στα εργοστάσια».

Συνέχισε λέγοντας: «Εμείς εκκενώνουμε προληπτικά το ίδρυμα Άγιος Παντελεήμων που έχει 157 τρόφιμους αυτή τη στιγμή, το Κέντρο Χρονίων Παθήσεων. Εφαρμόζουμε το σχέδιο όπως πρέπει, έχει εκδοθεί και έχει βγει το 112 εκκένωσης της περιοχής Ανθούπολη, η οποία βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου και αυτή τη στιγμή η φωτιά κατευθύνεται προς τα νότια, προς τον οικισμό της Ευκαρπίας.

Η πυρκαγιά, είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από την προχθεσινή, η οποία μας στοίχισε τους συνανθρώπους μας, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί 12 χρονών. Σε μια ακτίνα ενός χιλιομέτρου έγινε το σημερινό ξανά»