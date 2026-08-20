Δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης στην Τραπεζούντα – Το προσκύνημα στην ιστορική Παναγία Σουμελά

Με προορισμό την Τραπεζούντα αναχώρησαν σήμερα δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης, συμμετέχοντας στην προσκυνηματική επίσκεψη που πραγματοποιείται από τις 20 έως τις 24 Αυγούστου, με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβα.

Πρόκειται για ένα ταξίδι με έντονο συμβολισμό, σε έναν τόπο βαθιά συνδεδεμένο με την ιστορία, την πίστη και τη συλλογική μνήμη του ποντιακού ελληνισμού.

Στην αποστολή συμμετέχουν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων–Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και δήμαρχος Πυλαίας–Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, οι δήμαρχοι Ελευθερίου Κορδελιού–Ευόσμου Ελευθέριος Αλεξανδρίδης, Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης και Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, καθώς και οι δήμαρχοι Λαγκαδά Νίκη Ανδρεάδου και Δέλτα Γερακίνα Μπισμπινά. Στο προσκύνημα συμμετέχει επίσης ο δήμαρχος Γόρτυνας Κρήτης Μιχάλης Κοκολάκης, ενώ παρών είναι και ο βουλευτής ΝΔ Β’ Θεσσαλονίκης Θόδωρος Καράογλου.

Κορυφαία στιγμή της επίσκεψης θα είναι η Κυριακή 23 Αυγούστου, όταν στην ιστορική Μονή της Παναγίας Σουμελά θα τελεστεί Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβα ως εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.