Δημαιρεσίες στον δήμο Θεσσαλονίκης: Επανεκλογή για τον Σπύρο Βούγια και νέες ισορροπίες στην αντιπολίτευση – Από Νικήσιανη έως Καλόγηρο η συμμαχία για Κυριζίδη

της Βαρβάρας Ζούκα

Ο Σπύρος Βούγιας επανεξελέγη πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης κατά τις σημερινές δημαιρεσίες, ενώ η εκλογή του αντιπροέδρου ανέδειξε τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στην αντιπολίτευση.

Ειδικότερα, ο Σπύρος Βούγιας εξασφάλισε την επανεκλογή του από την πρώτη κιόλας ψηφοφορία, συγκεντρώνοντας 28 θετικές ψήφους, ενώ καταγράφηκαν 12 λευκά σε σύνολο 40 παρόντων δημοτικών συμβούλων. Λευκό ψήφισαν οι παρατάξεις του Κωνσταντίνου Ζέρβα, του Σπύρου Πέγκα, η «Πόλη Ανάποδα» και η «Λαϊκή Συσπείρωση». Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον είχε το γεγονός ότι υπέρ της υποψηφιότητας Βούγια τάχθηκαν ο ανεξάρτητος πλέον Μιχάλης Κούπκας και ο διαγραφείς Χάρης Αηδονόπουλος, καθώς και ο Σωκράτης Δημητριάδης, ο οποίος βρίσκεται επίσης σε ρήξη με την παράταξη Ζέρβα. Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι Δημήτρης Τσαβλής, Ελένη Αντωνιάδου και Γιώργος Τουρσουνίδης.

Αντιπρόεδρος ο Μάκης Κυριζίδης

Η μεγαλύτερη πολιτική φόρτιση καταγράφηκε στην εκλογή του αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Ο Μάκης Κυριζίδης, από την παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα, εξελέγη τελικά στην τρίτη ψηφοφορία, συγκεντρώνοντας 11 θετικές ψήφους έναντι 28 λευκών.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε λίγες μόλις ώρες μετά τη διαγραφή του Χάρη Αηδονόπουλου από την παράταξη του τέως δημάρχου, μια κίνηση που απέτρεψε το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ο ίδιος τη θέση του αντιπροέδρου.

Υπέρ της εκλογής Κυριζίδη ψήφισαν, πέραν της παράταξης Ζέρβα, οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης Πέγκα, ο Στέργιος Καλόγηρος και ο Νίκος Νικήσιανης. Η διοίκηση του δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη επέλεξε το λευκό, όπως και η «Λαϊκή Συσπείρωση».

Αντίθετα, οι Μιχάλης Κούπκας, Χάρης Αηδονόπουλος και Σωκράτης Δημητριάδης δεν στήριξαν την υποψηφιότητα Κυριζίδη. «Δεν βρέθηκα τον τελευταίο χρόνο με την παράταξή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Δημητριάδης, αιτιολογώντας τη στάση του.

Συνεχίζει η Ελισάβετ Αλατσίδου ως γραμματέας

Στη θέση της γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου εξελέγη η Ελισάβετ Αλατσίδου από την παράταξη του Σπύρου Πέγκα, επίσης κατά την τρίτη ψηφοφορία, συγκεντρώνοντας 13 θετικές ψήφους. Τα δύο επιπλέον πρόσωπα που στήριξαν την κ. Αλατσίδου, πέρα από τους έντεκα συμβούλους που ψήφισαν τον Μάκη Κυριζίδη, είναι ο Σωκράτης Δημητριάδης και ο Μιχάλης Κούπκας.