Δημαιρεσίες στον δήμο Κορδελιού – Ευόσμου: Άνετη επανεκλογή Ξενιτόπουλου και ένας αυτοδιοικητικός «γρίφος» με ευρύτερες προεκτάσεις

της Βαρβάρας Ζούκα

Με την επανεκλογή του Σταύρου Ξενιτόπουλου στην προεδρία του δημοτικού συμβουλίου, αλλά και με έναν ενδιαφέροντα αυτοδιοικητικό γρίφο που ξεπερνά τα όρια του δήμου, διεξάγονται απόψε οι δημαιρεσίες στον δήμο Κορδελιού – Ευόσμου για την ανάδειξη του νέου προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της δημοτικής επιτροπής.

Στη θέση του προέδρου επανεξελέγη άνετα , λαμβάνοντας 23 θετικές ψήφους, ο Σταύρος Ξενιτόπουλος από τη διοικούσα παράταξη του δημάρχου Λευτέρη Αλεξανδρίδη. Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Γιώργος Σταυρίδης από την παράταξη του τέως δημάρχου Κλεάνθη Μανδαλιανού, ενώ γραμματέας αναδείχθηκε η Μαρία Ξενίδου από τη “Λαϊκή Συσπείρωση”.

Η εκλογή της γραμματέα, ωστόσο, ανέδειξε ένα ζήτημα ερμηνείας της νομοθεσίας, το οποίο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αυτοδιοίκηση συνολικά.

Βάσει του νόμου, η θέση του γραμματέα ανήκει στην παράταξη της ελάσσονος αντιπολίτευσης. Με βάση το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών, τρίτη σε δύναμη παράταξη είχε αναδειχθεί αυτή της Μαρίας Μανούκα. Στο μεταξύ, όμως, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξής της ανεξαρτητοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα η ίδια να παραμείνει μοναδική δημοτική σύμβουλος του συνδυασμού. Η “Λαϊκή Συσπείρωση” αριθμεί δύο δημοτικούς συμβούλους και αποτελεί μεγαλύτερη δύναμη σε σχέση με τη… μονοπρόσωπη πλέον παράταξη της Μαρίας Μανούκα.

Το ερώτημα που ετέθη ήταν ποιο κριτήριο πρέπει να υπερισχύσει όσον αφορά την κατάταξη των παρατάξεων: το αποτέλεσμα που επικυρώθηκε από το Πρωτοδικείο μετά τις δημοτικές εκλογές ή η πραγματική σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σήμερα μετά τις ανεξαρτητοποιήσεις συμβούλων.

Οι υπηρεσίες του δήμου Κορδελιού – Ευόσμου απευθύνθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών ζητώντας διευκρινίσεις, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει έγγραφη απάντηση. Προφορικά, ωστόσο, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, από το ΥΠΕΣ δόθηκε η κατεύθυνση να ληφθεί υπόψη η σημερινή σύνθεση του σώματος, δηλαδή ο πραγματικός αριθμός των δημοτικών συμβούλων που διαθέτει κάθε παράταξη. Με αυτή τη λογική, η θέση της γραμματέα αποδόθηκε στη “Λαϊκή Συσπείρωση”, με τη Μαρία Μανούκα ωστόσο να καταθέτει τις ενστάσεις της.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τον δήμο Κορδελιού – Ευόσμου. Αντίστοιχος προβληματισμός έχει ανακύψει και στον δήμο Θεσσαλονίκης, μετά τις ανεξαρτητοποιήσεις δημοτικών συμβούλων από την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης, που οδήγησαν τους συνδυασμούς του Κωνσταντίνου Ζέρβα και του Σπύρου Πέγκα να διαθέτουν πλέον τον ίδιο αριθμό εδρών στο δημοτικό συμβούλιο.

Κατά τις πρόσφατες δημαιρεσίες στον δήμο Θεσσαλονίκης, η διαδικασία προχώρησε με βάση την κατάταξη των παρατάξεων όπως αυτή είχε προκύψει από το Πρωτοδικείο μετά τις εκλογές. Ωστόσο, η παράταξη του Σπύρου Πέγκα έχει ήδη ζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών επίσημη ερμηνεία για το αν στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να υπερισχύει το εκλογικό αποτέλεσμα ή οι νέοι συσχετισμοί που έχουν διαμορφωθεί στην πράξη.

Αν το υπουργείο Εσωτερικών υποδείξει το δεύτερο, τότε στον δήμο Θεσσαλονίκης η διαδικασία για τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα θα πρέπει να επαναληφθεί με κλήρωση ανάμεσα στις παρατάξεις Ζέρβα και Πέγκα, που πλέον διαθέτουν ίδιο αριθμό δημοτικών συμβούλων.