Δήλωση της Εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Σδούκου – Απάντηση στον κ. Τσουκαλά

«Το γαρ πολύ της δημοσκοπικής θλίψεως γεννά παραφροσύνη. Ο κ. Τσουκαλάς κάνει πως δεν άκουσε ότι αναφέρθηκα σε σύστημα συμπληρωματικής ψηφοφορίας. Ένα σύστημα που εξασφαλίζει ότι η τελική απόφαση για το ποιος ή ποια θα είναι δήμαρχος γίνεται με την μέγιστη δυνατή συμμετοχή των πολιτών», δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου.

Και πρόσθεσε : «Ο κ. Τσουκαλάς και το ΠΑΣΟΚ δεν νοιάζονται για τη συμμετοχή των πολιτών, μόνο για το ποια παζάρια μπορεί να τους εξασφαλίσουν κάποιο δήμαρχο παραπάνω. Σε ό,τι αφορά την ταλαιπωρία, ας μην ρωτά μόνο τους κατοίκους των μεγάλων πόλεων, αλλά και τους ανθρώπους της περιφέρειας που θέλουν να ψηφίσουν στον τόπο καταγωγής τους».