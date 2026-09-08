Δίκη Τεμπών: Ζήτημα πυρασφάλειας έθεσε κατά την κατάθεσή του ο Αντώνης Ψαρόπουλος

Με την κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρας της Μάρθης που σκοτώθηκε στο δυστύχημα στα Τέμπη συνεχίστηκε σήμερα Τρίτη η δίκη για την τραγωδία.

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος αναφέρθηκε κατά την κατάθεσή του σε στοιχεία και πρόσωπα που δεν διερευνήθηκαν και συγκεκριμένα στους εκπροσώπους της κοινοπραξίας που είχε αναλάβει την υλοποίηση της περιβόητης σύμβασης 717 από τους οποίους δεν κατηγορείται κανένας, αλλά και στον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ Παναγιώτη Τερεζάκη ο οποίος επί έναν χρόνο πριν από την ημέρα του δυστυχήματος, ήταν τεχνικός σύμβουλος δικτύου.

Επίσης, μίλησε για τα στοιχεία της υπόθεσης που -κατά τον ίδιον- δεν διερευνήθηκαν από τις ανακριτικές Αρχές και συγκεκριμένα τον ρόλο των εκπροσώπων της κοινοπραξίας για τη Σύμβαση 717 και την εμπλοκή του πρώην προέδρου του ΟΣΕ, Παναγιώτη Τερεζάκη, ο οποίος, σύμφωνα με τον κ. Ψαρόπουλο, για έναν χρόνο πριν το δυστύχημα ήταν τεχνικός σύμβουλος ασφαλείας δικτύου του ΟΣΕ.

Μεταξύ άλλων ο Αντώνης Ψαρόπουλος σημείωσε ότι δεν επιτράπηκε η εξέταση DNA της κόρης του, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς και στο ζήτημα της πυρασφάλειας, τονίζοντας ότι δεν πληρούνταν οι προδιαγραφές. Έκανε επίσης λόγο για αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος κάνοντας την εκτίμηση ότι «αν είχε αποτραπεί η αλλοίωση, θα είχαμε λάβει περισσότερες απαντήσεις σε ζητήματα που ταλανίζουν τη συγκεκριμένη υπόθεση».

Της κατάθεσης του Αντώνη Ψαρόπουλου είχαν προηγηθεί οι καταθέσεις της συζύγου και της κόρης του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γιώργου Κουτσούμπα. Στο πλαίσιο της κατάθεσης της οικογένειας Κουτσούμπα, συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας υπέβαλε αίτημα για να ελεγχθεί η συσκευή -το κινητό τηλέφωνο- του κατηγορούμενου σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας που κατασχέθηκε μετά τη σύγκρουση.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο Τετάρτη με τη συνέχεια της κατάθεσης του Αντώνη Ψαρόπουλου και των οικογενειών Μασαλή και Βούλγαρη, οι οποίοι ήταν μηχανοδηγοί της εμπορική αμαξοστοιχία.