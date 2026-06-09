Δίκη Τεμπών: Στο επίκεντρο η δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας από το Ελληνικό Δημόσιο

Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών συνεχίστηκε σήμερα Τρίτη (09/05) με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων και των δύο πλευρών επί της εισαγγελικής πρότασης για τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας.

Η εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους απάντησε στις αιτιάσεις περί αοριστίας ως προς το τροχαίο υλικό, προσκομίζοντας συμπληρωματικά έγγραφα, ενώ αναφέρθηκε και στην κριτική που δέχεται το ελληνικό Δημόσιο για την απόφαση να παραστεί ως κατήγορος αποκλειστικά των τριών σταθμάρχη και του επιθεωρητή τους. «Δεν αναφέρουμε αποκλειστικά τους τέσσερις κατηγορούμενους, οποίος αρνητικός χαρακτηρισμός θα ήθελα να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συνήγορος συγγενών θυμάτων, Ζωή Κωνσταντοπούλου υπέβαλε αίτημα να κατατεθεί το έγγραφο επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του τότε αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη για την παράσταση του Δημοσίου, το οποίο απορρίφθηκε από την έδρα.

«Απέκρυψαν και εξακολουθούν να αποκρύπτουν ένα ουσιώδες έγγραφο. Μιλάω για το έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με το οποίο απευθύνθηκε στον υπουργό Μεταφορών και εμείς εικάζουμε ότι έθεσε διαφορετικό πλαίσιο παράστασης του ελληνικού Δημοσίου από αυτό που τελικώς καθόρισε η κυβέρνηση» δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Να γίνουν δεκτές οι παραστάσεις προς υποστήριξη της κατηγορίας του πατέρα και των αδερφών του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα του πρώτου βαγονιού που είναι τρία χρόνια τώρα στην εντατική, ζήτησε ο δικηγόρος τους Λουκάς Αποστολίδης. «Έχουν δικαίωμα να παραστούν, εκπληρώνοντας το ύψιστο ηθικό καθήκον υπεράσπισης των συμφερόντων του παιδιού τους στη δίκη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στη δίκη τοποθετήθηκαν οι συνήγοροι συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας.