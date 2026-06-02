Δίκη Τεμπών: Αντιδράσεις στην πρόταση της Εισαγγελέως για τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας

Δεκτές εισηγήθηκε να γίνουν οι δηλώσεις υποστήριξης κατηγορίας συγγενών των θυμάτων και επιζώντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών , η Εισαγγελέας.

Πρότεινε, ωστόσο, να μη γίνουν δεκτές οι δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που συνδέεται με τρεις κατηγορούμενους που αποφάσισαν τη μετάταξη του σταθμάρχη εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει ουσιώδης συνάφεια με την τραγωδία.

Η εισαγγελέας στην πρόταση της εκτιμά ότι δεν υπάρχει άμεση σύνδεση της σύγκρουσης των τρένων με τη μετάταξη του σταθμάρχη προκαλώντας τις έντονες αντιρρήσεις των συνηγόρων των συγγενών.

Ζήτησε, επίσης, να απορριφθεί η δήλωση υποστήριξης κατηγορίας του ελληνικού Δημοσίου που αφορούσε τους τρεις σταθμάρχες και τον επιθεωρητή τους.

Η δικηγόρος οικογενειών θυμάτων, Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου ανέφερε πως «οι τρεις κατηγορούμενοι για παράβαση καθήκοντος είναι αυτοί που έβαλαν έναν σταθμάρχη που όχι μόνο δεν είχε τα προσόντα, δεν είχε την ηλικία, τη γνώση να διαχειρίζεται με ασφάλεια τη ζωή των ανθρώπων και τους οδήγησε στον θάνατο».

«Το ελληνικό Δημόσιο έτσι όπως δηλώθηκε η παράστασή του ουσιαστικά δεν παρίσταται από την πλευρά των θυμάτων αλλά σιγοντάρει και υπερασπίζεται τους κατηγορουμένους. Εμείς μια τέτοια ψευδοαπαράσταση την αποκρούουμε», σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και να απορριφθεί η δήλωση του σωματείου μηχανοδηγών «Έλξης».

«Θεωρούμε ότι η πρόταση της εισαγγελέως αν γίνει δεκτή και από το δικαστήριο θα είναι μια ιστορική μέρα γιατί για πρώτη φορά οι δικηγορικοί σύλλογοι θα νομιμοποιηθούν να παρίστανται σε τέτοιες δίκες μεγάλης κοινωνικής σημασίας και σε ποινικό επίπεδο», δήλωσε από την πλευρά του ο Δημήτρης Βερβεσός, εκπρόσωπος ολομέλειας δικηγορικών συλλόγων.

Η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για την Τετάρτη (3/6).