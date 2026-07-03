Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών σε Δ. Μελά και Αθ. Ρέππα επέβαλε το Δικαστήριο

Με την επιβολή ποινής φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών ολοκληρώθηκε η δίκη των πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και Αθανασίας Ρέππα, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι όπως έγραψε το dikastiko.gr για τη μη διαβίβαση του πορίσματος Τυχεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών αποφάσισε παράλληλα να επιβάλει και στους δύο την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, έως ότου εκδικαστεί η υπόθεση της υπεξαγωγής εγγράφου, για την οποία αντιμετωπίζουν κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος.

Παρά την πρόταση του εισαγγελέα να οδηγηθούν στην έκτιση της ποινής τους, το δικαστήριο χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση που άσκησαν οι δύο καταδικασθέντες. Ο εισαγγελικός λειτουργός είχε υποστηρίξει ότι από τη συμπεριφορά τους προκύπτει κίνδυνος τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια συγκάλυψης κατά τον χρόνο των επίδικων ενεργειών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Αθανασία Ρέππα, σημειώνοντας ότι εξακολουθεί να υπηρετεί σε θέση ευθύνης στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Είχε ακόμη εισηγηθεί την επιβολή εγγύησης 100.000 ευρώ, υποχρέωση μηνιαίας εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η υπεράσπιση, από την πλευρά της, υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένοι όροι ήταν δυσανάλογοι και ισοδυναμούσαν με πρόωρη επιβολή της ποινής πριν από την κρίση του Εφετείου.

Με την απόφασή του, το δικαστήριο διέταξε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου το αποδεικτικό υλικό να συνεκτιμηθεί στις έρευνες που διενεργούνται για τα ΚΥΔ, στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και ενδεχόμενες ευθύνες της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας.