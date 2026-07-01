Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενοχή για δύο πλημμελήματα ζήτησε ο Εισαγγελέας για τον Δ. Μελά και την Αθ. Ρέππα

Με μία αναλυτική πρόταση ο Εισαγγελέας της Έδρας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, ενώπιον του οποίου δικάζονται οι Δημήτρης Μελάς επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2021-2022 και νωρίτερα αντιπρόεδρος και η πρώην διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού, Αθανασία Ρέππα, ζήτησε την ενοχή των δύο κατηγορούμενων για υπόθαλψη εγκληματία από κοινού και κατά συρροή και για παράβαση καθήκοντος και την αναβάθμιση της κατηγορίας της υπεξαγωγής εγγράφων σε κακούργημα.

Με πλήρη καταγραφή των νομικών και όλων των δεδομένων που προέκυψαν από την πολύμηνη ακροαματική διαδικασία και με έντονο ύφος, ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας Αναστάσιος Παναγάκος τόνισε ότι οι δύο πρώην επιτελικοί του Οργανισμού αγροτικών πληρωμών, απέκρυψαν σκοπίμως από την εισαγγελική αρχή την έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, που εντόπιζε παρατυπίες σε δηλώσεις 99 συγκεκριμένων ΑΦΜ παραγωγών, με στόχο να μην γίνει ορατή η εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Οι κατηγορούμενοι επέδειξαν συμπεριφορά που δεν ταιριάζει με το επαγγελματικό προφίλ τους. Δεν επρόκειτο για αμέλεια. Με πρόθεση απέκρυψαν από τον εισαγγελέα έκθεση του 2020 της Τυχεροπούλου, που ζητούσε να ενημερωθούν οι δικαστικές αρχές», είπε.

Κατά την εισαγγελική εκτίμηση, η πράξη αυτή που αφορά υπεξαγωγή εγγράφου συνιστά κακούργημα καθώς η εκτιμώμενη ζημία υπερβαίνει τις 120 χιλιάδες ευρώ και ως εκ τούτου ζήτησε από το δικαστήριο να κηρύξει εαυτόν αναρμόδιο και να παραπέμψει το σκέλος της υπόθεσης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Ο κ. Παναγάκος τόνισε ότι οι κατηγορούμενοι επιχείρησαν να απαξιώσουν τα ευρήματα της κ. Τυχεροπούλου: «αντί να στείλουν την έκθεση Τυχεροπούλου στις δικαστικές αρχές και να μη πληρώσουν τους παραγωγούς αυτούς, η κ. Ρέππα με έγγραφό της, υποστήριξε ότι η έκθεση ήταν αντίθετη στο θεσμικό πλαίσιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή παράνομη και ελλιπής».

Ο εισαγγελικός λειτουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην υπόθεση που ως αφετηρία είχε καταγγελία υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ για παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη.

Όπως είπε ο κ. Παναγάκος, διενεργήθηκε έλεγχος μετά από εντολή του τότε προέδρου Γρηγόρη Βάρρα, που έδειξε ότι ήταν βάσιμες οι αιτιάσεις περί παράνομων επιδοτήσεων και έτσι, συγκροτήθηκε ομάδα ελέγχου για τις αιτήσεις εθνικού αποθέματος των ετών 2019 και 2020. Εκείνη η διαδικασία, όπως είπε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας, ανέδειξε την υπόθεση των 99 ΑΦΜ από την κ. Τυχεροπούλου.

Ο Εισαγγελέας τόνισε ότι τα πορίσματα Τυχεροπούλου είναι αξιόπιστα, ενώ τόνισε πως η υπάλληλος, ακόμη και αν, όπως διατυπώθηκε στο δικαστήριο, ενήργησε αυθαίρετα «έφερε σε γνώση της διοίκησης ευρήματα απάτης. Εμείς θα την ψέξουμε για αυτό;».

Η διαδικασίας θα συνεχιστεί αύριο, οπότε και αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου.