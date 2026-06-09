Δίκη Λυγγερίδη: Κατέθεσαν φίλαθλοι που βρέθηκαν στον μοιραίο αγώνα – Ξέσπασαν οι γονείς του

Με καταθέσεις φιλάθλων, αλλά και υπαλλήλων του Ολυμπιακού σε διαφορετικά αθλήματα, συνεχίστηκε η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, σε επεισόδια έξω από το κλειστό του Ρέντη τον Δεκέμβριο του 2023.

Την οργή των γονέων του θύματος προκάλεσαν όσα υποστήριξαν οι μάρτυρες.

Συγκεκριμένα, εφτά μάρτυρες κατέθεσαν την Τρίτη (09/06) ενώπιον των δικαστικών αρχών. Ένας φίλαθλος, εκ των 426 προσαχθέντων, έδωσε την εικόνα για τα όσα συνέβησαν κατά την έναρξη των επεισοδίων το μοιραίο βράδυ.

«Θυμάμαι ότι υπήρχε οργανωμένη ενθάρρυνση φιλάθλων. Θυμάμαι πρόσωπα εκεί που καθόμουν που τα βλέπω και στο Καραϊσκάκη. Παρατήρησα ότι άδειασε ο χώρος στο πέταλο στο πρώτο σετ. Μετά από λίγο διακόπηκε ο αγώνας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο φίλαθλος μάρτυρας.

Ρωτήθηκε επίμονα από την έδρα για τους δύο φίλους του με τους οποίους πήγε στο γήπεδο, καθώς εκείνοι βρέθηκαν με ίχνη πυρίτιδας στα χέρια τους.

«Λίγο μετά που βγήκαν οι κουκουλοφόροι έξω από το γήπεδο στο πρώτο σετ, βγήκαν και οι δύο φίλοι μου. Γύρισαν επειδή φοβήθηκαν. Πήγαμε όλοι στη ΓΑΔΑ», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς από τον πρόεδρο του Δικαστηρίου, για το πώς εξηγείται η παρουσία πυρίτιδας στα χέρια τους, ο φίλαθλος ανέφερε ότι «μπορεί να έγινε επιμόλυνση».

«Υπήρχαν γιατροί και το παιδί μου χαροπάλευε στον δρόμο» είπε η μητέρα του Λυγγερίδη

Η αναφορά μάρτυρα σε όσους βρίσκονταν στα αποδυτήρια την ώρα των επεισοδίων, παίκτες, προπονητές, διαιτητές, προσωπικό, και συγκεκριμένα η παρουσία γιατρών, των ομάδων και του γηπέδου, προκάλεσε ξέσπασμα της μητέρας του Γιώργου Λυγγερίδη.

«Υπήρχαν γιατροί και το δικό μου το παιδί ξεμάτωσε έξω στο δρόμο και δεν βρέθηκε ένας γιατρός να βγει έξω να παράσχει πρώτες βοήθειες;Περιμένανε μισή ώρα να φτάσει το ΕΚΑΒ και ένας άνθρωπος λιγοψυχούσε και καιγόταν εκεί;», σημείωσε και στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Δεν άκουσαν ότι έξω χαροπάλευε ένας άνθρωπος; Πώς τους πάει η καρδιά τους;».

Έξι υπάλληλοι, προσωπικό του Ολυμπιακού σε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, κολύμβηση και μαχητικά αθλήματα, έδωσαν απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησαν τα επεισόδια, όπως εκείνοι τα αντιλήφθηκαν από το πόστο που βρίσκονταν.

«Ας μην έρθουν αν είναι να πουν ψέματα» είπε ο πατέρας του

«Πριν ξεκινήσει ο αγώνας γινόταν σωματικός έλεγχος από τέσσερις αστυνομικούς έξω από την πόρτα που μπαίνεις στα δημοσιογραφικά. Εγώ ήμουν μέσα και δίπλα μου οι αστυνομικοί κατά της αθλητικής βίας. Δεν περνάει κανείς χωρίς εισιτήριο ή διαπίστευση. Στο τέλος του πρώτου σετ σφραγίστηκε η πόρτα. Την πόρτα γενικά την ελέγχει η αστυνομία από έξω και η αθλητική βία από μέσα», είπε μάρτυρας.

Για ψευδομαρτυρία έκανε λόγο ο πατέρας του αστυνομικού, Γιώργου Λυγγεριδη.

«Άλλη μια μέρα με τους ψευδομάρτυρες, υπάλληλοι του Ολυμπιακού. Τους κατανοώ μέχρι ένα σημείο, γιατί θα χάσουν τη δουλειά τους. Όμως, όταν έρχονται και δίνουν όρκο για να πουν την αλήθεια, ας μην παρουσιαστούν», υπογράμμισε.

Να παρευρίσκονται στην δικαστική αίθουσα οι κατηγορούμενοι ζήτησε από την έδρα η συνήγορος υπεράσπισης.