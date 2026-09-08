Δίκη Κυριακής Γρίβα: Παραπέμπονται για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διά παραλείψεως οι 4 αστυνομικοί

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, οι τέσσερις αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης διά παραλείψεως.

Πρόκειται για τον τότε σκοπό στο εξωτερικό φυλάκιο του ΑΤ Αγίων Αναργύρων, την αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια τμημάτων και τον εκφωνητή της Άμεσης Δράσης.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δικαστικό βούλευμα, οι κατηγορούμενοι «ενεργώντας από πρόθεση, δια παραλείψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους, από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος της παθούσης».

Η παραπομπή αφορά τις ενέργειες και τις παραλείψεις των τεσσάρων αστυνομικών κατά τον κρίσιμο χρόνο πριν από τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.