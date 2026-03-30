Δίκη για θάνατο Βαλυράκη: Τι έδειξαν οι φωτογραφίες που τράβηξε μάρτυρας στη θάλασσα της Ερέτριας

Με μια σημαντική μαρτυρία και μια κατάθεση η αξιοπιστία της οποίας ελέγχεται, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού, Σήφη Βαλυράκη , ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία γυναίκας την επίμαχη ημέρα είχε πάει για περπάτημα σε ένα λόφο και έβγαλε δύο φωτογραφίες προς τη θαλάσσια περιοχή, οι οποίες αποτυπώνουν δυο σημαντικά στοιχεία. Πρώτον το πόσοι βρίσκονταν εκεί και δεύτερον την ακριβή ώρα.

Συγκεκριμένα κατέθεσε:

«Εκείνη την ημέρα πήγα με τα παιδιά μου και μια φίλη με τα δικά της παιδιά για περπάτημα σε ένα λόφο. Η ώρα ήταν δώδεκα και κάτι. Εκεί που περπατάγαμε έβγαλα δύο φωτογραφίες».

«Την άλλη ημέρα άκουσα στις ειδήσεις για τον Βαλυράκη. Σκέφτηκα τις φωτογραφίες. Όταν εκανα ζουμ στη φωτογραφία φαινόταν μια κουκίδα μέσα στη θάλασσα δεξιά και άλλη μια κουκιδα αριστερά. Η ώρα ήταν 12.25».

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ένας ερασιτέχνης ψαράς, ο οποίος όμως υπέπεσε σε αντιφάσεις.

Μάρτυρας: Εκείνη την ημέρα ήμουν στο λιμανάκι στις 11 με 11.30 το πρωί. Καθόμουν στο παγκάκι και είδα ένα μαύρο αυτοκίνητο.

Πρόεδρος: Οι κατηγορούμενοι τι χρώμα αυτοκίνητο έχουν;

Μάρτυρας: Μαύρο.

Πρόεδρος: Το σκάφος τους ήταν εκεί;

Μάρτυρας: Ναι το είδα δεμένο.

Ωστόσο, η αξιοπιστία του μάρτυρα ελέγχεται, καθώς, ενώ στην αρχική του κατάθεση, κατά το στάδιο της κύριας ανάκρισης, ανέφερε ότι είδε τον πατέρα των κατηγορουμένων στο λιμάνι, στο δικαστήριο είπε ότι δεν τον είδε τελικά εκείνη την ημέρα.

Στην ερώτηση του προέδρου τι ισχύει τελικά ο μάρτυρας απάντησε ότι μπερδεύτηκε και πως τον είχε δει μια ημέρα πριν.

Ο συνήγορος πολιτικής αγωγής έκανε λόγο για επιλεκτική μνήμη του μάρτυρα και ενημέρωσε πως έχει κληθεί ως ύποπτος για ψευδορκία.