Δίκη για Τέμπη: Στα σπίτια των πραγματογνωμόνων η αστυνομία για κατάσχεση ψηφιακών στοιχείων

Στα σπίτια των πραγματογνωμόνων προκειμένου να κατάσχουν ψηφιακά δεδομένα, φωτογραφίες, βίντεο και ότι άλλο υλικό έχουν στην κατοχή τους, σπεύδουν οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας. Στόχος, όλα τα στοιχεία των πραγματογνωμόνων να κατατεθούν στην δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη για τα βίντεο που αφορούν την τραγωδία των Τεμπών.

Την απόφαση για εκ νέου κατάσχεση όλων των στοιχείων έλαβε η πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας όπου εκδικάζεται η υπόθεση της διαχείρισης του βιντεοληπτικου υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Υπενθυμίζεται ότι η κατάσχεση των ψηφιακών δεδομένων από τις συσκευές που έχουν στην κατοχή τους οι πραγματογνώμονες και οι οποίοι κλήθηκαν να καταθέσουν, διατάχθηκε την περασμένη Παρασκευή.

Σήμερα στην δίκη προσκομίστηκαν δύο σκληροί δίσκοι με το συγκεκριμένο υλικό που λήφθηκε από τις συσκευές των πραγματογνωμόνων ωστόσο από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας εκφράστηκαν ενστάσεις για τον τρόπο που εκτελέστηκε η συγκεκριμένη εντολή καθώς σύμφωνα με τις εκθέσεις κατάσχεσης τα δεδομένα λήφθηκαν από αστυνομικούς στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής και η διαδικασία ολοκληρώθηκε την επόμενη μέρα.

Όπως αναφέρει το Larissanet, κατόπιν των ενστάσεων και αφού η εισαγγελέας πρότεινε να παραδοθούν άμεσα στο δικαστήριο οι συγκεκριμένες συσκευές λόγω και των «αντιφάσεων», όπως ανέφερε, του πραγματογνώμονα, η πρόεδρος με τη σειρά της διέταξε την απόδοση των συγκεκριμένων συσκευών.

Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ώρες.

Η δικηγόρος θυμάτων των Τεμπών Ζωή Κωνσταντοπούλου INTIME NEWS

Η δικηγόρος αρκετών συγγενών των θυμάτων των Τεμπών κ. Κωνσταντοπούλου με δηλώσεις της ανέφερε ακόμα ότι ζήτησε την σύλληψη του πραγματογνώμονα για ψευδορκία επειδή όπως τόνισε σήμερα αρνήθηκε ότι υπάρχει και βίντεο εκτός από φωτογραφίες από το σημείο της σύγκρουσης τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Μαρτίου του 2023.