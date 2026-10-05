Δίκη για Τέμπη: «Ο σιδηρόδρομος ήταν μια ωρολογιακή βόμβα εν κινήσει» κατέθεσαν συγγενείς θυμάτων

Την τιμωρία όσων έχουν ευθύνη και υπαιτιότητα για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς, ζήτησαν οι συγγενείς θυμάτων στις καταθέσεις τους στο δικαστήριο που διερευνά την υπόθεση.

Η σημερινή διαδικασία ολοκληρώθηκε με την κατάθεση του Βασίλειου Παυλίδη, αδερφού του Ανδρέα Παυλίδη, ο οποίος αναφέρθηκε σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τη δικογραφία για τα Τέμπη, όπως την σύμβαση 717, το GSM-R και την Τηλεδιοίκηση. Τόνισε πως θα έπρεπε να κληθούν να καταθέσουν στον εφέτη ανακριτή οι πρώην γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και πως τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν να ευθύνονται για την πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών.

«Πιστεύουμε πραγματικά στον θεσμό της Δικαιοσύνης. Αυτό το δικαστήριο είναι το τελευταίο που μας έχει απομείνει» τόνισε ολοκληρώνοντας την κατάθεση του ο κ. Παυλίδης.

«Ωρολογιακή βόμβα εν κινήσει ο σιδηρόδρομος»

Νωρίτερα κατέθεσαν οι γονείς της Αγάπης Τσακλίδου, Γεώργιος Τσακλίδης και Ελένη Βασάρα.

«Ο σιδηρόδρομος ήταν μια ωρολογιακή βόμβα εν κινήσει» κατέθεσε η κα Βασάρα, η οποία στην πολύωρη κατάθεση της αναφέρθηκε σε πληθώρα ζητημάτων όπως την διαχείριση των ηχητικών, το “μπάζωμα”, τον ρόλο των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών στην Λάρισα, την εξέταση των οσταρίων και τις συνθήκες της σύγκρουσης.

Σχετικά με τα οστάρια, για τα οποία μάλιστα έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον Παύλο Ασλανίδη, η κα Βασάρα αναφέρθηκε στην εξέταση κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης, αυτών που είχαν βρεθεί στο δεύτερο βαγόνι και στο κυλικείο και ζήτησε να εξεταστούν ξανά σε ειδικά εργαστήρια και να ταυτοποιηθούν αυτά για τα οποία δεν μπόρεσε να εξαχθεί κάποιο αποτέλεσμα.

«Μου είναι αδιανόητο να υπάρχει ένα κοκαλάκι της Αγάπης και να είναι στα αζήτητα. Αρκετά με την σκύλευση των νεκρών παιδιών μας» ανέφερε η κα Βασάρα.

«Η δικογραφία έκλεισε με μεγάλα κενά. Αντιμετωπίσαμε ένα κράτος που ήταν εχθρικό απέναντι σε μας τους γονείς» τόνισε η κα Βασάρα και προσέθεσε σχετικά με την κατάσταση στον σιδηρόδρομο:

«Διαπιστώσαμε ότι τα τρένα τρέχανε με αυξημένες ταχύτητες. Ήταν τραγικά υποστελεχωμένος ο σιδηρόδρομος. Οι υπουργοί τα ξέρανε, φτάνανε στα αυτιά των υπουργών. Όλα ξεκίνησαν με τον κατακερματισμό του ΟΣΕ, με την ιδιωτικοποίηση του πιο κερδοφόρου τμήματος. Το κάνανε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπήρχε καμία διαχείριση του κινδύνου. Το κόστος κόντρα στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις ευθύνες των κατηγορουμένων και τον οργανισμών.

«Εδώ δικάζεται ένα έγκλημα που θα μπορούσε να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή. Όλοι ευθύνονται και κανείς δεν έκανε τίποτα για να το αποφύγει. Αυτό που θέλουμε είναι να μπουν στη φυλακή όσοι έχουν ευθύνη και υπαιτιότητα».

«Επικρατούσε “μπάχαλο” στον σιδηρόδρομο»

Ο κ. Τσακλίδης, νωρίτερα ζήτησε να ακουστούν στο δικαστήριο τρία ηχητικά της δικογραφίας με συνομιλίες μηχανοδηγών-σταθμαρχών που δεν εμπλέκονται στην υπόθεση για να καταδείξει όπως τόνισε το “μπάχαλο” που επικρατούσε στον σιδηρόδρομο και ότι ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας δεν ήταν “αρκετός” για την ασφαλή κυκλοφορία των τρένων.

Τόνισε πως θα πρέπει να κληθούν να καταθέσουν ως μάρτυρες οι εκπρόσωποι της κοινοπραξίας TOMH-ALSTOM και ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ Παναγιώτης Τερεζάκης. Για την έκθεση Jowett είπε πως κάποιοι συγγενείς διαφώνησαν με τη μεθοδολογία του που οδήγησε στο συμπέρασμα των ελαίων σιλικόνης ενώ για το βίντεο της Λεπτοκαρυάς με την εμπορική αμαξοστοιχία ανέφερε πως εξετάστηκε από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών η οποία αναφέρει στην έκθεση της «ασυνέχεια σε κάποια σημεία».

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας που υπέβαλε το αίτημα για το κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας υπέβαλε νέο αίτημα για να οριστεί από το δικαστήριο συγκεκριμένη προθεσμία στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας για να παραδώσει την έκθεση πραγματογνωμοσύνης της συσκευής.

Η δίκη συνεχίζεται αύριο Τρίτη.