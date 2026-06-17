Δίκη για τα Τέμπη: Συγγενείς ξέσπασαν κατά της Ζ. Κωνσταντοπούλου – Διακόπηκε η συνεδρίαση

Στη διακοπή της δίκης για το δυστύχημα στα Τέμπη οδήγησε η ένταση που δημιουργήθηκε μεταξύ συγγενών των θυμάτων και της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, όλα ξεκίνησαν όταν η δικηγόρος και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άφησε αιχμές για τη νομική υπεράσπιση ορισμένων εκ των παραγόντων της δίκης και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα περί «μπαζώματος» και στις έρευνες επάνω στα συντρίμμια προκειμένου να υποστηρίξει την άποψή της σχετικά με την τηλεοπτική κάλυψη.

Στο σημείο εκείνο προκλήθηκε η αντίδραση ορισμένων συγγενών που εξέφρασαν τις διαφωνίες τους με τα λεγόμενά της, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πολύ μεγάλη ένταση, με συγγενείς να επιτίθενται στην κυρία Κωνσταντοπούλου, ζητώντας της να μην αναφέρεται γενικά στα θύματα των Τεμπών. Όπως είπαν, τα λεγόμενά της γίνονται για λόγους εντυπωσιασμού.

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι ορισμένοι εκ των συγγενών στρέφονται εναντίον της, με αποτέλεσμα να υπάρχει εκ νέου ένταση.