Δίκη για τα Τέμπη: «Οι ελλείψεις ήταν γνωστές, να αποδοθεί δικαιοσύνη» – Οι καταθέσεις των γονέων του 22χρονου Γιώργου Παπάζογλου

Με τις καταθέσεις των γονέων του 22χρονου Γιώργου Παπάζογλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, συνεχίζεται σήμερα η 36η δικάσιμος της πολύκροτης δίκης. Στο εδώλιο βρίσκονται τρεις κατηγορούμενοι (Δημήτριος Νικολάου, Σπύρος Πατέρας, Παύλος Κουζής), ενώ στην αίθουσα υπάρχει παρουσία συγγενών θυμάτων, γονέων που έχουν ήδη καταθέσει, αλλά και πολιτών που παρακολουθούν τη διαδικασία.

Η διαδικασία ξεκίνησε με την κατάθεση του Λυσιμάχου Παπάζογλου, πατέρα του 22χρονου Γιώργου, ο οποίος αναφέρθηκε στις σοβαρές ελλείψεις που, όπως υποστήριξε, υπήρχαν στον ελληνικό σιδηρόδρομο πριν από το δυστύχημα.

Ο κ. Παπάζογλου έκανε λόγο για προβλήματα και ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στον σιδηρόδρομο ήταν γνωστή και στους αρμόδιους υπουργούς Μεταφορών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πυρόσφαιρα και την έκρηξη που ακολούθησε τη σύγκρουση των τρένων, εκφράζοντας την άποψη ότι το φαινόμενο δεν μπορεί να αποδοθεί στα έλαια σιλικόνης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος, θέτοντας ζητήματα σχετικά με τις παρεμβάσεις που έγιναν στο πεδίο μετά τη σύγκρουση.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής του, στο βήμα ανέβηκε η Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα του 22χρονου Γιώργου Παπάζογλου.

Η κα Γκανίδου ξεκίνησε την κατάθεσή της δείχνοντας στους δικαστές, στους δικηγόρους και στους παρευρισκόμενους φωτογραφία του παιδιού της. Στη συνέχεια μίλησε για τον γιο της και αναφέρθηκε στη μοιραία νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, αλλά και στις ελλείψεις των συστημάτων ασφαλείας στον σιδηρόδρομο.

Η μητέρα του 22χρονου ζήτησε από την έδρα να αποδώσει δικαιοσύνη για τον θάνατο του παιδιού της.