Δίκη για τα Τέμπη: Κατέρρευσε επιζήσασα την ώρα που κατέθετε – Συγκλονιστικές μαρτυρίες συγγενών

Με καταθέσεις επιζώντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών συνεχίστηκε την Τρίτη (12/10) η δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας. Οι μάρτυρες περιέγραψαν τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν μετά τη σύγκρουση, τις φλόγες, την προσπάθεια διαφυγής και τις εικόνες που εξακολουθούν να τους στοιχειώνουν.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η κατάθεση της Μαρίας Λαζαρίδου, η οποία ταξίδευε με τη μητέρα της και το έξι μηνών μωρό της, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υπέστη κρίση πανικού και χρειάστηκε να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η Μαρία Λαζαρίδου, επιβάτιδα του τρίτου βαγονιού, περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που έζησε μέσα στο σκοτάδι και δίπλα στις φλόγες, αναζητώντας το μωρό της. «Υπήρχε σκοτάδι. Ένιωσα ότι έχασα το μωρό μου. Ακριβώς δίπλα μου υπήρχε φωτιά. Φώναξα το όνομά της και άρχισε να κλαίει», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, αναλογίστηκε τι θα είχε συμβεί εάν είχε τραυματιστεί σοβαρά και δεν μπορούσε να βοηθήσει το παιδί της να βγει από το βαγόνι.

Πριν ολοκληρώσει την κατάθεσή της, η επιζήσασα υπέστη κρίση πανικού και χρειάστηκε τη συνδρομή των ανθρώπων που βρίσκονταν στην αίθουσα, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

«Για μία κόλαση» έκανε λόγο η μητέρα της, Ιωάννα Παπαγιαννίδου, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές μετά τη σύγκρουση. Όπως κατέθεσε, είδε φλόγες, ενώ η μικρή είχε χτυπήσει στο κεφάλι. Η ίδια παρότρυνε την κόρη της να πάρει το μωρό και να προσπαθήσει να βγει από το βαγόνι.

Η μάρτυρας αναφέρθηκε και στην Ιφιγένεια Μήτσκα, την οποία είδε μέσα στο βαγόνι και κατάλαβε ότι ήταν νεκρή. Περιέγραψε, παράλληλα, τις προσπάθειες των επιβατών να σκαρφαλώσουν και να διαφύγουν από τα παράθυρα, ενώ στο σκοτάδι διέκριναν ανθρώπους να πηδούν στο έδαφος και να φωνάζουν.

Στο ίδιο βαγόνι ταξίδευε και ο Αθανάσιος Κουμπούρης, ο οποίος περιέγραψε τον φόβο που ένιωσε αμέσως μετά τη σύγκρουση. «Νόμιζα ότι θα πεθάνω εκείνη τη στιγμή», ανέφερε, εξηγώντας ότι, όταν σταμάτησε η σύγκρουση, το βαγόνι έγειρε. Από όσα έζησε, όπως είπε, του έχει μείνει έντονα στη μνήμη η μυρωδιά του καμένου.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις εικόνες που αντίκρισε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε μετά το δυστύχημα. Θυμήθηκε έναν πολυτραυματία με εγκαύματα τρίτου βαθμού, αλλά και έναν άνθρωπο που αναζητούσε την κοπέλα του, η οποία είχε χάσει τη ζωή της. «Ένιωθα ενοχές που κατάφερα να ζήσω», κατέθεσε, αποτυπώνοντας το ψυχικό βάρος που εξακολουθεί να συνοδεύει τους επιζώντες.

Στη συνέχεια κατέθεσε η Χρυσάνθη Κρεβάικα, επιζήσασα που εργαζόταν στην καθαριότητα του επιβατικού τρένου.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν, επίσης, η Παναγιώτα Καλατζή, μητέρα του επιζώντα Γεράσιμου Γεωργιάδη, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται σε κώμα, καθώς και ο πατέρας του Κυπριανού Παπαϊωάννου, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα.

«Είναι σαν να έχει σκάσει πυρηνική βόμβα μέσα στο κεφάλι του», ανέφερε η Παναγιώτα Καλατζή, μεταφέροντας όσα της είπαν οι γιατροί για την κατάσταση του γιου της και ζητώντας να δοθούν απαντήσεις.

Από την πλευρά του, ο πατέρας του Κυπριανού Παπαϊωάννου, πατήρ Χριστόφορος Παπαϊωάννου, μίλησε για τη δυσκολία της απώλειας και την ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες θανάτου του παιδιού του. «Για να πενθήσεις κάποιον πρέπει να ξέρεις πώς πέθανε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το σώμα του γιου του και το μπουφάν του είχαν έντονη χημική μυρωδιά.

Η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται με τις μαρτυρίες συγγενών και επιζώντων, οι οποίοι μεταφέρουν στο δικαστήριο τις εμπειρίες τους και τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά για την τραγωδία των Τεμπών.

Η δίκη θα συνεχιστεί την Τετάρτη.