Δίκη Χρυσής Αυγής: Την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων ζήτησε η εισαγγελέας

Η εισαγγελέας της Έδρας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, με την ολοκλήρωση της τετραήμερης αγόρευσής της, πρότεινε την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων στη δίκη της Χρυσής Αυγής, όπως ακριβώς είχε κριθεί και σε πρώτο βαθμό.

Η Κυριακή Στεφανάτου, αφού ανέλυσε εκτενώς τη δράση της οργάνωσης, η οποία δικάζεται σε δεύτερο βαθμό ως εγκληματική οργάνωση με εμπλοκή σε δύο εγκλήματα κατά της ζωής, ζήτησε να κηρυχθούν όλοι οι κατηγορούμενοι ένοχοι για τις πράξεις που τους αποδίδονται στο κατηγορητήριο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η δολοφονία του Παύλου Φύσσα και η απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά των Αιγυπτίων αλιεργατών, πέραν της βασικής κατηγορίας της εγκληματικής οργάνωσης.

Στο τελευταίο μέρος της αγόρευσής της, πριν το «δια ταύτα», η εισαγγελέας στάθηκε αναλυτικά στον ρόλο και την πορεία κάθε πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Επικαλούμενη δημόσιες τοποθετήσεις τους και τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες της οργάνωσης, επιχείρησε να αντικρούσει τους ισχυρισμούς υπεράσπισης, υπογραμμίζοντας ότι αρκετοί εξ αυτών συνέχισαν να πολιτεύονται με το κόμμα ακόμη και μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Μάγδα Φύσσα (ΙΝΤΙΜΕ)

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Νίκο Μιχαλολιάκο, τον οποίο χαρακτήρισε αδιαμφισβήτητο ηγέτη της Χρυσής Αυγής, με πλήρη γνώση των όσων συνέβαιναν στο εσωτερικό της. Όπως σημείωσε, είχε επανειλημμένα εκφράσει τη ναζιστική ιδεολογία του, ενώ προσαρμοζόταν στο εκάστοτε ακροατήριο, ισχυριζόμενος κατά περίπτωση ότι οι δηλώσεις του παρερμηνεύονταν. Τόνισε ακόμη ότι η οργάνωση επιδίωκε, μέσω βίαιων πρακτικών, να υποκαταστήσει κρατικές λειτουργίες και δεν δίσταζε να απειλεί ακόμη και εκλεγμένους πολιτικούς, όπως τον πρώην δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη. Κατά την εισαγγελέα, ο ίδιος δήλωνε απροκάλυπτα την απέχθειά του προς τη Δημοκρατία.

Κλείνοντας, η κυρία Στεφανάτου αναφέρθηκε συνολικά στην ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής, επισημαίνοντας ότι δεν αναγνώρισαν τη σημασία της Δημοκρατίας, η οποία – παρά τις αδυναμίες της – προσφέρει τη δυνατότητα διόρθωσης λαθών και προόδου.

Υπενθυμίζεται ότι στο εδώλιο για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης βρίσκονται τα 18 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής Αυγής που εξελέγη το 2012. Από αυτούς, επτά έχουν καταδικαστεί πρωτοδίκως για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ενώ άλλοι 11 πρώην βουλευτές για ένταξη σε αυτήν. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Ελένη Ζαρούλια, Παναγιώτης Ηλιόπουλος και Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, με πρωτόδικες ποινές από πέντε έως επτά έτη, ενώ σε τέσσερις είχε αναγνωριστεί ελαφρυντικό.

Παράλληλα, 24 ακόμη κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Ρουπακιάς, δικάζονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες κατηγορίες είτε για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα είτε για την επίθεση στους Αιγύπτιους αλιεργάτες.