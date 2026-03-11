Δίκη Χρυσής Αυγής: Όχι σε ελαφρυντικά για 22 καταδικασμένους – Ναι σε πέντε για μετέπειτα καλή συμπεριφορά

Αρνητική ήταν η απόφαση του δικαστηρίου για τη χορήγηση ελαφρυντικών στη συντριπτική πλειονότητα των καταδικασμένων στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματα ελαφρυντικών για 22 από τους 27 καταδικασμένους που είχαν ζητήσει, ενώ αναγνώρισε το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς σε πέντε πρόσωπα.

Το ελαφρυντικό χορηγήθηκε στους πρώην βουλευτές Αντώνη Γρέγο και Δημήτρη Κουκούτση, καθώς και στους καταδικασθέντες ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης Μάριο Ευγενικό, Θωμά Μαρία και Αριστόδημο Δασκαλάκη.

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται με την εισαγγελική πρόταση επί των ποινών που θα επιβληθούν στους καταδικασθέντες.