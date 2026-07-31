Δικαστήριο της Μόσχας διέταξε τη σύλληψη της κόρης του επικριτή του Πούτιν

Δικαστήριο της Μόσχας διέταξε την σύλληψητης κόρης του δολοφονηθέντος Ρώσου πολιτικού της αντιπολίτευσης Μπόρις Νεμτσόφ, για τον ρόλο της σε «ανεπιθύμητη οργάνωση», όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή (31/7).

Η Ζάνα Νεμτσόβα η οποία εγκατέλειψε τη Ρωσία του 2015, στον απόηχο της δολοφονίας του πατέρα της, είναι συνιδρύτρια του Ιδρύματος για την Ελευθερία Μπορίς Νεμτσόφ που έχει την έδρα του στην Γερμανία, το οποίο η Ρωσία χαρακτήρισε «ανεπιθύμητη οργάνωση το 2024, απαγορεύοντας τις δραστηριότητες του στην Ρωσία.

Η Νεμτσόβα αψήφησε την απόφαση του δικαστηρίου της Μόσχας σε μια ανάρτησή της στο Facebook: «Τώρα είμαι διάσημη. Η “ανεπιθύμητη οργάνωση” είναι το Ίδρυμα Μπόρις Νεμτσόφ, το οποίο ίδρυσα στη Γερμανία το 2015. Είναι εγγεγραμμένο στη Βόννη, όπου έφτασα σήμερα με αεροπλάνο», έγραψε.

Η Ρωσία χαρακτηρίζει τακτικά οργανώσεις ως «ανεπιθύμητες» οντότητες που, όπως ισχυρίζεται, υπονομεύουν τη συνταγματική της τάξη ή την εθνική της ασφάλεια. Οι Ρώσοι πολίτες μπορεί να καταδικαστούν σε φυλάκιση έως και πέντε ετών για τη χρηματοδότηση τέτοιων δραστηριοτήτων ή σε φυλάκιση έως και έξι ετών για τη διοργάνωση τέτοιων δραστηριοτήτων.

Ο Μπορίς Νεμτσόφ, ένας από τους πιο ηχηρούς επικριτές του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν πυροβολήθηκε και έπεσε νεκρός στις 27 Φεβρουαρίου του 2015 ενώ περπατούσε σε γέφυρα κοντά στο Κρεμλίνο. Ο Νεμτσόφ ήταν 55 ετών και εκείνη την περίοδο συνέτασσε μια έκθεση που εξέταζε τον ρόλο του ρωσικού στρατού στην ουκρανική κρίση. Η δολοφονία του προκάλεσε τρόμο στους κύκλους της ρωσικής αντιπολίτευσης.

Το 2017, ρωσικό δικαστήριο έκρινε ένοχους πέντε Τσετσένους για τη δολοφονία του Νεμτσόφ με αντάλλαγμα χρηματικό όφελος, αλλά οι σύμμαχοι του εκλιπόντος πολιτικού δήλωσαν τότε ότι όσοι διέταξαν και οργάνωσαν τη δολοφονία του δεν έχουν παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη.