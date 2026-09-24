Δικαίωση για το CNNi που επιστρέφει στον Λευκό Οίκο

Τα τηλεοπτικά δίκτυα CNNi και MS NOW έκαναν γνωστό ότι οι δημοσιογράφοι τους έγιναν και πάλι δεκτοί στον Λευκό Οίκο, αφού νωρίτερα τους απαγόρευσαν την είσοδο.

Η διεύθυνση της υπηρεσίας Τύπου του Λευκού Οίκου, ανέφερε συγκεκριμένα ότι «αποκαταστάθηκε η πρόσβαση» των μέσων ενημέρωσης. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει διευκρινιστεί αν αυτό ισχύει και για το Politico.

Υπενθυμίζεται ότι το CNNi, το MS NOW και το Politico είχαν καταθέσει νωρίτερα επείγον αίτημα για νέα ακρόαση, αφού δημοσιογράφοι τους δεν είχαν καταφέρει να μπουν στον Λευκό Οίκο παρά το γεγονός ότι εκδόθηκε δικαστική απόφαση μέσω της οποίας η κυβέρνηση Τραμπ διατασσόταν να αποκαταστήσει την πρόσβαση των τριών Μέσων Ενημέρωσης με το σκεπτικό ότι η σχετική απόφασή του ήταν πρακτικά αντισυνταγματική.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του ομοσπονδιακού δικαστή Τίμοθι Κέλι η οποία εκδόθηκε το βράδυ της Τετάρτης, τα επιχειρήματα της κυβέρνησης Τραμπ σε βάρος των τριών Μέσων Ενημέρωσης, είναι ατεκμηρίωτα και δεν προκύπτει από πουθενά ότι η ανάκληση των δημοσιογραφικών διαπιστεύσεων υπαγορεύτηκε από ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια όπως ισχυρίστηκε το νομικό επιτελείο του Λευκού Οίκου, αφού ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει πως η απαγόρευση οφείλεται σε ψευδείς είδησεις σχετικά με την κυβέρνησή του.