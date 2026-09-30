Δικαίωση για Δήμο Θεσσαλονίκης και ΣΦΕΑ: Εκτός της λίστας για ιδιωτικές εκδηλώσεις το Επταπύργιο

Δικαίωση για τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τον ΣΦΕΑ αποτελεί η απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) να εξαιρέσει το Επταπύργιο από τον κατάλογο των μνημείων που μπορούν να παραχωρούνται για γαστρονομικές και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις. Το ΚΑΣ έκανε δεκτό το αίτημα που είχε διατυπωθεί από τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, αλλά και από τον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ) 1967-1974, αναγνωρίζοντας στην πράξη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του Γεντί Κουλέ ως τόπου ιστορικής μνήμης.

Ο ΣΦΕΑ είχε αντιδράσει από την πρώτη στιγμή στην ένταξη του Επταπυργίου στη σχετική λίστα, πραγματοποιώντας και κινητοποιήσεις έξω από το μνημείο, ενώ είχε ζητήσει να ανακηρυχθεί το Επταπύργιο σε τόπο ιστορικής μνήμης. Εξάλλου, με επιστολή του προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, στις 22 Σεπτεμβρίου, ο Στέλιος Αγγελούδης είχε ζητήσει να επανεξεταστεί η ένταξη του μνημείου στον κατάλογο, επισημαίνοντας ότι το Επταπύργιο δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό μνημείο της βυζαντινής και οθωμανικής περιόδου, αλλά είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με τη νεότερη ιστορία της Θεσσαλονίκης, καθώς για δεκαετίες λειτούργησε ως φυλακή.

B.Z.