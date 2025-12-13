Δίκαια αιτήματα αλλά ανοικτοί οι δρόμοι

Του Γιάννη Μπελενιώτη

Οι αγρότες που για άλλη μια χρονιά προχώρησαν σε κινητοποιήσεις έχουν δίκαιο σε πολλά από τα οποία ζητάνε. Η γη είναι σκληρή, το επάγγελμά τους δύσκολο –και απαραίτητο για όλους μας- και συνάμα πρέπει πάντα να τα «βάζουν» με τις καιρικές συνθήκες και να βρίσκονται εκτεθειμένοι στα όλο και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ναι, χρειάζονται στήριξη, αποζημιώσεις και κάθε δυνατή διευκόλυνση στο έργο τους που πραγματικά είναι εθνικό. Και βεβαίως έχουν κάθε λόγο να είναι οργισμένοι με όσα αποκαλύφθηκαν με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όμως! Κανείς δεν έχει δικαίωμα να κόβει τη χώρα στα δύο. Δεν μπορεί ο αγώνας μιας κοινωνικής ομάδας να στρέφεται κατά της άλλης. Οι ίδιες οι επιλογές τους ελλοχεύουν τον κίνδυνο του κοινωνικού αυτοματισμού. Άλλο μια συμβολική διαμαρτυρία, εκεί όλοι θα είμαστε στο πλευρό τους, άλλο επι σχεδόν δύο εβδομάδες να έχουν παραλύσει τη χώρα με σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα άλλων επαγγελματιών.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 13-12-2025)