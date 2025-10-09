Διευθύντρια ελέγχων ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει σκάνδαλο στον Οργανισμό – Ουδέποτε παρακώλυσα ελέγχους

«Δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ούτε κυκλώματα ανομίας υπάρχουν. Και δεν αισθάνθηκα καμία πίεση, ούτε μου δόθηκε αντίθετη με το ευρωπαϊκό πλαίσιο οδηγία από κάποιον», κατέθεσε η στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, η πρώην διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του Οργανισμού, Αθανασία Ρέππα, η οποία πλέον είναι αποσπασμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης.

«Υπάρχουν ενδεχομένως παραβατικές συμπεριφορές και υπάρχει ενδεχομένως απάτη. Δεν είναι όμως δόκιμος ο όρος σκάνδαλο, δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται και άλλες βάσεις δεδομένων. Να βάλουμε στην πραγματική του υπόσταση το θέμα της ευθύνης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παντού υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές. Μένει να αποδειχθεί τι από όλα αυτά είναι αλήθεια. Αλλά κυκλώματα ανομίας δεν υπάρχουν», ανέφερε.

Εξάλλου, απαντώντας σχετικώς με τα όσα κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Γρηγόρης Βάρρας, με κατηγορηματικό τρόπο αρνήθηκε πως παρακώλυσε ελέγχους, λέγοντας: «Δεν προσπάθησα να αλλάξω την εντολή ελέγχου. Δεν είχα καμία επαφή με ελεγκτές. Δεν είχα καμία εμπλοκή, δεν είχα καν πρόσβαση στους φακέλους των ελέγχων».

Η κυρία Ρέππα πάντως χαρακτήρισε «ασυνήθιστη κίνηση» το να παρέχει συμβουλές ο Μόσχος Κορασίδης (στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη) σε δικηγόρο για το πως θα χειριστεί υπόθεση 400.000 ευρώ, όταν ρωτήθηκε από τον Μακάριο Λαζαρίδη – εισηγητή της ΝΔ- αν είναι φυσιολογικό κάτι τέτοιο.

Πηγές από το ΠΑΣΟΚ σχολιάζοντας την κατάθεση της κ. Ρέππα – η οποία κατηγορείται για υπεξαίρεση εγγράφων, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος – ανέφεραν ότι οι απαντήσεις της, επιβεβαιώνουν το βάθος του σκανδάλου του Εθνικού Αποθέματος. «Οι απαντήσεις της ανέδειξαν αντιφάσεις και υπηρεσιακές αστοχίες που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός οργανωμένου μηχανισμού συγκάλυψης και παρανομίας», ανέφεραν.

«Τελικά, από τις μέχρις στιγμής καταθέσεις των μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή, προκύπτει ότι το “γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποκάλυψε και ανέδειξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι μια απλή “φαντασίωση” αυτής, χωρίς ηθικούς και φυσικούς αυτουργούς…», επισημαίνουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.