Διευρύνουν τις απώλειες οι ευρωαγορές με το βλέμμα στην ΕΚΤ

Διευρύνουν τις απώλειες τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, την Πέμπτη, καθώς η εντατικοποίηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μειώνει τη διάθεση για ανάληψη κινδύνου, ενώ οι αγορές αναμένουν την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη νομισματική πολιτική.

Στο ταμπλό, o πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 χάνει 1,36% στις 589,88 μονάδες, με τον κλάδο της βιομηχανίας να αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για τον δείκτη αναφοράς.

Ο γερμανικός DAX κινείται πτωτικά κατά 1,54% στις 23.140,31 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει απώλειες 1,28% στις 7.867,55 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει πτώση 1,31% στις 10.169,37 μονάδες.

Στην περιφέρεια ο ιταλικός FTSE MIB διαμορφώνεται 1,19% χαμηλότερα στις 44.211,34 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 υποχωρεί κατά 1,38% στις 17.059,10 μονάδες.

Οι μετοχές των εταιρειών εξόρυξης υποχωρούν κατά 3% καθώς οι τιμές του χρυσού σημείωσαν πτώση, ενώ απώλειες σε ορισμένες μεγάλες χρηματοοικονομικές εταιρείες επιβάρυναν επίσης σημαντικά τον δείκτη.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο 2%. Οι δηλώσεις των υπευθύνων χάραξης πολιτικής θα αξιολογηθούν προκειμένου να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος της ανόδου των τιμών του πετρελαίου στην ανάπτυξη και στο κόστος διαβίωσης.

Αποφάσεις για τα επιτόκια αναμένονται επίσης στη Ζυρίχη, την Κοπεγχάγη και τη Στοκχόλμη την Πέμπτη.

Οι παγκόσμιες αγορές ταράχθηκαν καθώς ο πόλεμος με το Ιράν εντάθηκε, αφού η Τεχεράνη κατηγόρησε το Ισραήλ για την επίθεση στις εγκαταστάσεις της στο τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars.

Σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, η Logitech σημείωσε άνοδο 2,4% μετά την ανακοίνωση από τον κατασκευαστή περιφερειακών υπολογιστών ενός νέου προγράμματος επαναγοράς μετοχών αξίας 1,4 δισ. δολαρίων.